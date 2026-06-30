'मोदी सोते नहीं हैं, वह बिल्कुल मेरे जैसे हैं...': जब सुबह 6 बजे PM मोदी को फोन लगाने अड़ गए थे ट्रंप; अमेरिकी राजदूत ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

Trump-Modi Chemistry: भारत और अमेरिका के रिश्तों की गहराई किसी से छिपी नहीं है, लेकिन दोनों देशों के शीर्ष नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की पर्सनल ट्यूनिंग कितनी जबरदस्त है, इसका एक बेहद दिलचस्प और अनसुना किस्सा सामने आया है. भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को दिल्ली में आयोजित 'यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) लीडरशिप समिट' में एक ऐसा वाकया साझा किया, जिसने दोनों नेताओं की गहरी दोस्ती पर मुहर लगा दी है.
राजदूत सर्जियो गोर ने फ्लोरिडा के मियामी में आयोजित हुए UFC 327 इवेंट के बैकस्टेज की एक घटना को याद किया. उन्होंने बताया कि इस साल अप्रैल में इवेंट के दौरान बैकस्टेज बैठे डोनाल्ड ट्रंप को अचानक अपने 'पक्के दोस्त' पीएम मोदी की याद आई और उन्होंने तुरंत उन्हें फोन मिलाने की इच्छा जताई.
सर्जियो गोर ने उस रात ट्रंप के साथ हुई बातचीत को हूबहू बयां करते हुए कहा कि बैकस्टेज बैठे-बैठे अचानक ट्रंप ने मुझसे कहा कि 'चलो, भारत के प्रधानमंत्री (मोदी) को कॉल करते हैं. इस पर मैंने थोड़ा हिचकते हुए घड़ी देखी और ट्रंप को टोकते हुए कहा कि 'सर, इस समय भारत में सुबह के 6 बज रहे हैं. ट्रंप ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि 'वह (मोदी) उठ गए होंगे, वह बिल्कुल मेरी तरह हैं... वह सोते नहीं हैं!
गोर ने आगे बताया कि चूंकि उस समय ट्रंप को कुछ ही मिनटों में लाइव स्टेज पर जाना था, इसलिए पीएम मोदी के साथ उनकी वह कॉल उस वक्त नहीं हो सकी और उसे अगले दिन के लिए री-शेड्यूल किया गया.
मोदी सोते नहीं है...
US एम्बेसडर सर्जियो गोर ने कहा कि एक बार उनसे राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी @narendramodi को कॉल करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि इंडिया में सुबह के 6 बज रहे हैं, इसपर ट्रंप ने कहा कि मोदी जागेंगे, वह मेरी तरह हैं, वह सोते नहीं हैं.@BJP4India pic.twitter.com/2jNKPKvS7o
— Abhinaw Tripathi (@AbhinawKTri) June 30, 2026
अमेरिकी राजदूत ने इस वाकये के जरिए दोनों नेताओं के बीच के आत्मीय संबंधों को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जब आप किसी के सच्चे दोस्त होते हैं, तो आपको बातचीत करने के लिए हर चीज को पहले से शेड्यूल करने या फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती.
गोर ने यह भी खुलासा किया कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के अन्य नेताओं की तुलना में पीएम मोदी को एक अलग ही पायदान पर रखते हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया के कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनके साथ बातचीत के लिए हमें प्रॉपर टाइमिंग और प्रोटोकॉल शेड्यूल करना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हें उस लेवल पर नहीं मानते जिस लेवल पर वह भारत के प्रधानमंत्री को मानते हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही आधिकारिक यात्रा पर भारत आएंगे.
इस समिट के दौरान राजदूत गोर ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील (व्यापार समझौते) पर भी एक बहुत बड़ा और सकारात्मक अपडेट दिया. उन्होंने बताया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अब अपने आखिरी चरण में है और बातचीत का सिर्फ आखिरी एक फीसदी (1%) हिस्सा ही पूरा होना बाकी है.
डील में हो रही देरी के सवाल पर मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? हम डेढ़ साल से इस पर काम कर रहे हैं. लेकिन इसे समझने के लिए यह देखना होगा कि यूरोपियन ट्रेड डील को पूरा होने में 20 साल लग गए थे. इसलिए जब तक हम यूरोपियन डील के रिकॉर्ड को हरा रहे हैं, हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं. मैंने इसे जल्द से जल्द खत्म करने का पक्का इरादा कर लिया है.
पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का यह शानदार कनेक्शन ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही लगातार मजबूत हो रहा है. हाल ही में फ्रांस में आयोजित G7 समिट के दौरान दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात में भी यह गर्मजोशी साफ देखी गई थी, जहां ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें शांत, कूल और टोटल किलर बताया था.
डिप्लोमैटिक सूत्रों के मुताबिक, पिछले साल फरवरी में अमेरिका का दौरा करने के बाद, पीएम मोदी इस साल दिसंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए एक बार फिर यूनाइटेड स्टेट्स (US) की यात्रा पर जा सकते हैं, जहां दुनिया की इन दो सबसे ताकतवर शख्सियतों के बीच एक बार फिर केमिस्ट्री देखने को मिलेगी.