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कश्मीर के बाद लद्दाख की सैर पर सर्जियो गोर, सिंधु में राफ्टिंग का उठाया लुत्फ; दलाई लामा से मुलाकात पर टिकी निगाहें

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर इस समय कश्मीर और लद्दाख की यात्रा पर हैं. उनकी इस यात्रा पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या वह लद्दाख में दलाई लामा से मिलेंगे?

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 21, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:48 AM IST
कश्मीर के बाद लद्दाख की सैर पर सर्जियो गोर, सिंधु में राफ्टिंग का उठाया लुत्फ; दलाई लामा से मुलाकात पर टिकी निगाहें
Image Credit: सर्जियो गोर की कश्मीर यात्रा पाकिस्तान और चीन के लिए एक संदेश है. (फोटो- एक्स)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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