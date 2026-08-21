/कश्मीर के बाद लद्दाख की सैर पर सर्जियो गोर, सिंधु में राफ्टिंग का उठाया लुत्फ; दलाई लामा से मुलाकात पर टिकी निगाहें

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर इस समय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की यात्रा पर हैं. बुधवार को उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. इसके अगले दिन यानी गुरुवार को वह लद्दाख पहुंचे. गोर की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की यात्रा पर कई मायनों में खास है. इस यात्रा से पाकिस्तान को मिर्ची भी लगी है. बता दें कि गोर का यह यह पहला लद्दाख दौरा है.
दरअसल, लद्दाख पहुंचे सर्जियो दोर ने घूमने-फिरने के साथ राफ्टिंग का आनंग लिया. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान वह दलाई लामा से भी मुलाकात कर सकते हैं. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. दलाई लामा इस समय लद्दाख में ही हैं.
टीओआई की एक रिपोर्ट बताती है कि लेह पहुंचने के कुछ देर बाद गोर घूमने-फिरने के लिए निकले. इसके बाद उन्होंने रिवर राफ्टिंग का आनंद लिया. उन्होंने त्सोगत्सी से संगम (सिंधु और ज़ांस्कर नदी का मिलन स्थल) तक कई किलोमीटर तक सफर तय किया.
कुछ अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी राजदूत की टीम ने लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार से मुलाकात का अनुरोध किया था, लेकिन वह उस वक्त दिल्ली में थे. वहीं, अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि गोर शुक्रवार को दलाई लामा से मिल रहे हैं या नहीं. हाल में ही हुई घुटने की सर्जरी के बाद दलाई लामा लद्दाख में ही रहे हैं.
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने और जम्मू-कश्मीर राज्य से अलग होकर लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने तथा साल 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान झड़प के बाद किसी अमेरिकी राजनयिक की यह पहली लद्दाख यात्रा है. भारत में अमेरिका के राजदूत के साथ सर्जियो गोर दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत भी हैं. यही कारण है कि उनकी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख यात्रा को पाकिस्तान और चीन के लिए एक संदेश के तौर पर माना जा रहा है.
गौरतलब है कि सर्जियो गोर ने अपनी यात्रा के दौरान जम्मू-कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया, उनके इस बयान से पाकिस्तान को काफी मिर्ची लगी. उनके इस बयान पर पाकिस्तान की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. पाक ने इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को तलब किया और इसको तथ्यात्मक रूप से गलत बयान करार दिया और कड़ा विरोध जताया.
इधर, गोर की बातों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर जम्मू और कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह पाकिस्तान और अमेरिका के बीच का मुद्दा है. न तो आप और न ही मैं इसके बारे में कुछ कह सकते हैं. इसके अलावा कांग्रेस के इस बयान पर कि कश्मीर भारत हिस्सा है, यह किसी अमेरिकी से सुनने की जरूरत नहीं, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह उनकी अपनी राय है, उन्हें ऐसा सोचने का हक है. मैं इसपर कोई बहस नहीं करना चाहता.