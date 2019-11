दुनिया के श्रेष्ठ नेताओं में से एक हैं PM मोदी: अमेरिकी उद्योगपति ने की तारीफ

नई दिल्ली: अमेरिका (US) के उद्योगपति (Industrialist) रे डेलियो ने पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक बताया है. डेलियो ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की तारीफ की साथ ही सऊदी अरब (Saudi Arab) में एक कार्यक्रम का वीडियो भी शेयर किया. इस कार्यक्रम में डेलियो ने पीएम मोदी के साथ बातचीत की थी.

रे डेलियो ने कहा, मेरी नजर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बेस्ट नहीं तो सबसे बेहतरीन नेताओं में तो शामिल है हीं. मुझे उनसे बातचीत का मौका मिला है जिस दौरान मैंने जाना कि वह क्या सोचते हैं.

In my opinion, Indian’s Prime Minister Modi is one of the best, if not the best, leaders in the world. I had an opportunity to explore with him how he thinks as well as what he thinks. If you’re interested in listening to it, here it is: https://t.co/upiMLOgKCA

— Ray Dalio (@RayDalio) November 7, 2019