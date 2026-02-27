भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उलट दी ट्रंप की नैया

India-US Trade Deal: टैरिफ पर हार और भारत के साथ ट्रेड डील पर नये सस्पेंस के बाद डॉनल्ड ट्रंप अब बातचीत के लिए अपने मंत्री को भारत भेज रहे हैं. ट्रेड डील को लेकर बातचीत के लिए भारतीय टीम के अमेरिका नहीं पहुंचने पर ट्रंप के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक खुद भारत पहुंच गए. लुटनिक दिल्ली में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिले. खास बात ये है कि लुटनिक पहले से तय कार्यक्रम के बिना पीयूष गोयल से मिलने के लिए पहुंचे. यानी इसे एक सरप्राइज दौरा कहा जा सकता है. वैसे तो उनके भारत दौरे का एक कारण शादी में भाग लेने को बताया गया है, लेकिन शादी के समारोह में शामिल होने से पहले उन्होंने भारत के वाणिज्य मंत्री से बातचीत की. लुटनिक का ये दौरा प्राइवेट बताया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आधिकारिक बैठक की. इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई.

घुटनों पर आए लुटनिक

कहां तो ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय टीम को वॉशिंगटन जाना था, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय दल का दौरा टल गया. भारतीय टीम के न पहुंचने की खबर मिलते ही ट्रंप ने फौरन अपने सबसे खास दूत को भारत भेज दिया. ट्रंप भारत से ट्रेड डील फाइनल करने के लिए इतने बेचैन दिख रहे हैं कि थोड़ा सा भी इंतजार करना उन्हें ठीक नहीं लगा. ट्रेड डील न होने का डर ट्रंप को इतना सता रहा है कि इस बार उन्होंने किसी छोटे-मोटे अधिकारी को नहीं बल्कि अपने वाणिज्य मंत्री को ही भारत भेज दिया. इससे पहले तक अमेरिका ने ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से बड़े अधिकारी को ट्रेड डील पर बातचीत के लिए नहीं भेजा था. अनाप-शनाप बयान देने और बड़बोलापन दिखाने के मामले में लुटनिक अपने बॉस ट्रंप से जरा सा भी पीछे नहीं हैं. जो लुटनिक आज भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो ट्रंप प्रशासन के भारत विरोधी चेहरे हैं. भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर घमासान के दौरान लुटनिक ने कई बार भारत विरोधी बयान दिए. आपको लुटनिक के उन बयानों के बारे में जानना चाहिए ताकि पता चल सके कि टैरिफ के मुद्दे पर घिरने के बाद कैसे लुटनिक ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया है.

भारत से ज्यादा टैरिप वसूलना चाहते हैं ट्रंप?

रूस से भारत के तेल आयात बढ़ाने को लुटनिक ने हास्यास्पद और गलत कहा था. लुटनिक ने कहा था कि भारत और ब्राजील जैसे देश अमेरिका का फायदा उठाते हैं लेकिन अपना बाजार नहीं खोलते लुटनिक ने ये भी कहा था कि हमें भारत को ठीक करने की जरूरत है. इसके अलावा लुटनिक का एक और बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि एक या दो महीने में भारत बातचीत की टेबल पर होगा और सॉरी कहेगा. जो शख्स कल तक भारत को धमकी दे रहा था, उम्मीद कर रहा था कि भारत बातचीत की टेबल पर आकर सॉरी कहेगा, आज वो खुद बातचीत की टेबल पर बिना न्योते के पहुंच गया. ट्रंप ने अपने मनमाने और एकतरफा टैरिफ से पूरी दुनिया को परेशान करने का प्लान बनाया था. लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस योजना पर पानी फेर दिया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उन्होंने खुद ही 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाया है. यानी दुनिया के सभी देशों से आयात पर अमेरिका 10 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा. लेकिन ट्रंप की चाहते हैं कि भारत उन्हें 18 प्रतिशत टैरिफ दे. पूरी दुनिया के खिलाफ उन्होंने 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया है लेकिन भारत से 18 प्रतिशत टैरिफ वसूलना चाहते हैं. जो सहमति सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुई थी, उस पर अब भी अड़े हुए हैं. जिस टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गैर-कानूनी करार दिया, उसके आधार पर भारत से टैरिफ वसूलना चाहते हैं. लेकिन भारत बदले हुए हालात में अभी डील फाइनल करने की जल्दबाजी में नहीं है.

फाइनल डील का इंतजार

भारत की रणनीति वेट एंड वॉच की है. भारत अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहता है. यही वजह है कि भारत ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अपनी ट्रेड टीम का अमेरिका दौरा टाल दिया है. सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील की फिर से समीक्षा करना चाहता है. यूरोपियन यूनियन ने भी ट्रेड डील को बीच में ही रोक दिया है. वो भी फिलहाल इंतजार कर रहा है. भारत और यूरोपियन यूनियन के इस फैसले से ट्रंप बौखलाए हुए हैं. ट्रंप ने पहले तो ट्रेड डील फाइनल नहीं करने वाले देशों पर और ज़्यादा टैरिफ लगाने की चेतावनी दी. इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने अपनी धमकी को आगे बढ़ाते हुए भारत से आयात होने वाले सोलर पैनल पर 126 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया. ट्रेड डील में जिस 18 प्रतिशत टैरिफ पर सहमति बनी थी, उससे 7 गुना ज्यादा टैरिफ अमेरिका ने थोप दिया. इसका मकसद भारत पर दबाव बनाना है. ट्रंप को लगा कि ऐसा करने से भारत ट्रेड डील पर हां कर देगा, लेकिन जब इसके बावजूद बात नहीं बनी तो अब ट्रंप ने अपने करीबी लुटनिक को भारत भेजा है. ट्रंप ट्रेड डील के नाम पर भारत के खिलाफ साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपना रहे हैं. पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि भारत ट्रेड डील के लिए राजी हो जाए, लेकिन 6 महीने तक 50 प्रतिशत टैरिफ चुकाने वाला भारत फिलहाल जल्दबाजी में नहीं है.