न चेक इन का झंझट, ना ट्रेन का लफड़ा; डेढ़ घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगी ये सेवा

नई दिल्ली: भारत में आजकल भविष्य के ट्रांसपोर्ट की जोर शोर से चर्चा हो रही है. जिससे आपका सफर तो सुहाना होगा वहीं आपका कीमती वक्त भी बचा करेगा. इसी के साथ आपको ट्रेनों की भीड़भाड़, बसों के झटके और हवाई जहाज में बैठने पर लगने वाले डर से भी निजात मिल जाएगी. आपके सफर को आसान बनाएगी वो हाइपरलूप (Hyperloop ) सेवा जिसकी चर्चा लंबे वक्त से हो रही है. इस बीच प्रोजेक्ट पर काम रही कंपनी ने एक वीडियो जारी करते हुए करोड़ों लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं.

हाइपरलूप सिस्टम में लेविटेशन इंजन का इस्तेमाल होता है, जो हवा के दबाव यानी वैक्यूम से रफ्तार पकड़ता है. यह लूप एक चुंबकीय पॉड्स ट्रैक में दौड़ता है. हाल ही में जिस लूप का वीडियो जारी हुआ है उसकी रफ्तार 670 मील प्रति घंटा है. खबरों के मुताबिक इसकी रफ्तार चीन और जापान में दौड़ने वाली सुपर फास्ट ट्रेनों को भई मात देती है.

कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक इसकी लंबाई करीब 1,640 फीट है. कंपनी का दावा है कि इस परिवहन में कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता. न तो इसमे कोई आवाज आती है और न ही किसी तरह का झटका लगता है. फिलहाल इसमें एक बार में 28 यात्री सफर कर सकेंगे.

भारत में भी अगर कोई ऐसा हाइपर लूप ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाए तो दिल्ली से मुंबई तक का 1414 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे या उससे भी कम समय में पूरा हो सकेगा. वहीं दिल्ली से जयपुर की 280 किलोमीटर की दूरी तो महज 15 से 20 मिनट में तय हो जाएगी.

Check it out: our latest #hyperloop 101 video launches. How does this help your understanding of how hyperloop works? pic.twitter.com/A1cnTPVZ0b

— Josh Giegel (@jgiegel) August 23, 2021