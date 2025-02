VIDEO: ट्रंप तो गैर थे नहीं माने, फिर से हथकड़ी लगाकर भारतीयों को भेज दिया, रही सही कसर सरकार ने पूरी कर दी

US Deports Illegal Migrants: किसी अपराधी और सजायाफ्ता मुजरिम के भी मानवाधिकार होते हैं, सच्चे लोकतंत्र में सबको इज्जत से जीने का अधिकार है. दुनियाभर में लोकतंत्र की माता-पिता होने का दावा करने वाला अमेरिका खुद अमानवीय काम कर रहा है. यहां बात अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अवैध अप्रवासी भारतीयों की जिनके साथ न सिर्फ अमेरिका बल्कि अपने देश की सरकारें भी उन्हें शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है.

पहला, दूसरा और तीसरा जत्था

पहले बैच में 5 फरवरी को 104 भारतीयों को वापस भेजा गया था, जिसमें 33-33 लोग हरियाणा और गुजरात से थे और 30 पंजाब से थे. 15 फरवरी को दूसरे बैच में शनिवार को 119 भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया था. संडे को तीसरी खेप आई. इस दौरान पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कई इलीगल माइग्रेंट्स को उनके घर भेजा गया. अमेरिकी फौजी इस खेप में भी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर बांध कर लाए. विमान में महिलाओं को भी हथकड़ी लगी थी. ये सभी बढ़िया फ्यूचर और डॉलर में खेलने की आस में अवैध तरीकों से अमेरिका पहुंचे थे लेकिन डिपोर्ट कर दिए गए.

आपबीती -न ट्रंप माने न उनके अफसर

होशियारपुर के दलजीत सिंह भी इसी फ्लाइट से लौटे. दलजीत ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, 'मुझसे झूठ बोला गया था कि मुझे कानूनी रूप से भेजा जाएगा लेकिन मुझे डंकी रूट से भेजा गया था. रास्ते में काफी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा. मुझे अमेरिका घुसने में आठ महीने लगे. पकड़ा गया तो अमेरिकी सीमा पर 20 दिनों के लिए जेल में डाला गया और वापस इंडिया भेज दिया. हमारे हाथ और पैर जंजीर से बांध दिए गए और हमें बताया गया कि हमें वापस भेजा जा रहा है. अमृतसर हवाई अड्डे तक पहुंचने में 40 घंटे लगे. बच्चों को छोड़कर सभी को जंजीरों से बांध दिया गया था.

हरियाणा सरकार ने रही सही कसर पूरी कर दी

अमेरिका द्वारा बेडियों में डालकर लाने के लिए उसकी सोशल मीडिया पर चौतरफा आलोचना हो रही है, लेकिन इससे उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है. सोशल मीडिया मंच एक्स के मालिक उनके दोस्त हैं. ऐसे में लाखों भारतीयों की आवाज़ सुनकर भी अनसुनी की जा रही है, या फिर ये कहें कि जानबूझकर ट्रंप और उनका प्रशासन कान में रुई डालकर काम कर रहा है. वो जानबूझकर बहरा बनकर बैठे हैं. अमानवीय तरीकों से लोगों को भेज रहे हैं.

कैदियों की गाड़ी से भेजा

हरियाणा सरकार ने अपने अवैध अप्रवासियों को लाने के लिए कैदियों की गाड़ी भेजी थी. जिसका वीडियो देखकर किसी भी भारतीय को अच्छा नहीं लगा होगा. माना कि ये लोग गलत तरीके से अमेरिका गए थे, ऐसे में पराये मुल्क ने इनके साथ गलत व्यवहार किया लेकिन यहां तो अपने लोग थे उनके साथ ऐसा सुलूक अच्छा नहीं लगा.

