Hindi Newsदेश

US वीजा अप्लाई करने वाले कृपया ध्यान दें! अपॉइंटमेंट डेट बदल गई तो पुरानी तारीख पर बिल्कुल न जाएं, गेट पर ही लौटा दिए जाएंगे

Attention US visa applicants: अगर आप अमेरिका जाने के लिए वीजा अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं. अमेरिकी दूतावास भारत ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है. कई आवेदकों के अपॉइंटमेंट रद्द होकर नई तारीखों पर शिफ्ट हो गए हैं. तो आप भी अपनी नई डेट जान लें फिर अमेरिका जाने का सपना देखें.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 10, 2025, 08:13 AM IST
US Embassy in India issues advisory on visa appointment: अमेरिकी दूतावास भारत ने वीजा आवेदकों को चेतावनी दी है कि अगर ईमेल से अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल हुआ है तो नई तारीख पर ही आएं. पुरानी डेट पर जाने से एंबेसी या कांसुलेट में एंट्री नहीं मिलेगी. यह बदलाव H-1B और H-4 वीजा के लिए सोशल मीडिया चेकिंग की वजह से है, जिससे दिसंबर 2025 के स्लॉट मार्च 2026 में शिफ्ट हो रहे हैं. तो अब आवेदक पोर्टल चेक करके नई डेट पर जाएं. जानें पूरी स्टोरी.

वीजा आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट
अगर आप अमेरिकी वीजा के लिए अपॉइंटमेंट ले चुके हैं और अचानक ईमेल आया कि आपकी डेट बदल गई है, तो घबराएं नहीं. लेकिन पुरानी तारीख पर दूतावास पहुंचना बड़ी गलती साबित हो सकती है. अमेरिकी दूतावास भारत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ऐसा करने पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी. यह बात दूतावास के आधिकारिक X अकाउंट से 9 दिसंबर 2025 को पोस्ट की गई थी.  हजारों भारतीय आवेदक हर साल अमेरिका जाने के लिए वीजा अप्लाई करते हैं, और ऐसी सूचनाएं उनके लिए बहुत जरूरी हैं. दूतावास ने अपने पोस्ट में कहा, "ध्यान दें वीज़ा आवेदक - यदि आपको एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारित की गई है, तो मिशन इंडिया आपकी नई अपॉइंटमेंट तिथि पर आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है. अपनी पहले से निर्धारित अपॉइंटमेंट तिथि पर पहुंचने के परिणामस्वरूप आपको दूतावास या वाणिज्य दूतावास में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा." 

क्यों हो रही है अपॉइंटमेंट रीशेड्यूलिंग?
अमेरिकी वीजा प्रक्रिया में अक्सर अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल होते रहते हैं. जिसमें दूतावास में स्टाफ की कमी, तकनीकी खराबी, या बड़ी संख्या में आवेदनों की वजह होती है. भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में अमेरिकी कांसुलेट हैं, जहां लाखों लोग वीजा के लिए जाते हैं. कोविड के बाद से वीजा डिमांड बढ़ी है, जिससे स्लॉट्स भर जाते हैं और रीशेड्यूलिंग आम हो गई है. अगर आपको ऐसा ईमेल मिला है, तो इसे स्पैम न समझें. यह आधिकारिक यूएस वीजा पोर्टल से आता है. हमेशा चेक करें कि ईमेल usvisas.state.gov या embassy.gov.in से हो.

'ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू'
कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह बदलाव मुख्य रूप से नए नियमों की वजह से है. जिसमें बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर 2025 से, H-1B और H-4 वीजा आवेदकों के लिए 'ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू' शुरू हो गया है. इसमें आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया जाएगा, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या X। अमेरिकी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आवेदक की ऑनलाइन एक्टिविटी सुरक्षित हो. इस चेकिंग की वजह से कांसुलेट्स की रोजाना क्षमता कम हो गई है, इसलिए अपॉइंटमेंट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है.

 

भारतीय आवेदकों पर क्या असर?भारत दुनिया में अमेरिकी वीजा के सबसे बड़े आवेदकों में से एक है.स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा या टूरिस्ट वीजा. सभी कैटेगरी में लाखों अप्लिकेशन आते हैं. ऐसी रीशेड्यूलिंग से प्लान बिगड़ सकते हैं, जैसे फ्लाइट बुकिंग या जॉब जॉइनिंग. लेकिन दूतावास का कहना है कि वे मदद के लिए तैयार हैं. अगर आप स्टूडेंट हैं, तो यूनिवर्सिटी से बात करें. बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए, कंपनी से एक्सटेंशन मांगें. 

 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 वर्षों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.

INDIA US VISA

