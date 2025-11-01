1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा

Indian IT professional US Visa Rejected: अमेरिकी वीजा हासिल करना कई बार मुश्किल हो जाता है, भले आप इसके लिए टेक्निकली एलिजिबल क्यों न लगें. एक भारतीय तकनीकी पेशेवर की एक बड़े इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाने का प्लान उस वक्त अचानक रुक गगया, जब नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में एक मिनट के भीतर ही उसको B1/B2 वीजा देने से मना कर दिया गया. क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म में एक्सपर्टीज रखने वाले इस सीनियर टेक लीड ने रेडिट पर अपना एक्सपीरिएंस शेयर किया, जहां आईटी कम्यूनिटी के दूसरे लोगों ने भी इस बात को माना

स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के बावजूद नहीं मिला वीजा

टेक प्रोफेशनल ने लिखा, "आज दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में मेरा B1/B2 वीजा इंटरव्यू था, और मुझे सिर्फ 3 सवालों के बाद एक मिनट से भी कम वक्त में रिजेक्ट कर दिया गया. मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या गलती हुई और अगली बार मैं कैसे सुधार कर सकता हूं."

अधिकारी ने क्या पूछा?

उन्होंने बताया कि वीजा अधिकारी ने उनकी जर्नी का मकसद, पिछली इंटरनेशनल ट्रिप्स और अमेरिका में उनके परिवार या दोस्तों के बारे में पूछा. उन्होंने बताया, "मैं अटलांटा, जॉर्जिया में आयोजित Kubecon + CloudNative Con 2025 नामक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाना चाहता था. मैं एक कंपनी में सीनियर टेक लीड हूं और मेरा डे टू डे वर्क क्लाउड नेटिव तकनीकों पर बेस्ड है. इस फील्ड में लेटेस्ट इवेंट्स या गतिविधियों से अपडेट रहने के लिए मेरे लिए इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना जरूरी है."

एक मिनट में रिजेक्ट हुआ वीजा

जब उनसे उनके ट्रैवल रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मैंने हां में जवाब दिया, मैंने लिथुआनिया (Lithuania), मालदीव (Maldives) और इंडोनेशिया (Indonesia) की यात्रा की है," और जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका में उनके परिवार या दोस्त हैं, तो उन्होंने "नहीं" में जवाब दिया. इसके तुरंत बाद, उन्हें 214(b) की रिफ्यूजल स्लिप थमा दी गई.

स्टेबल करियर भी काम न आया

एप्लिकेंट ने कहा कि वो रिजेक्शन से हैरान थे, खासकर भारत के साथ उनके मजबूत प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन को देखते हुए. उन्होंने लिखा, "मैं पिछले 11 सालों से भारत में एक स्टेबल जॉब कर रहा हूं. मैं सालाना तकरीबन एक करोड़ रुपयो कमाता हूं और मेरी एक 8 महीने की बेटी है, इसलिए भारत वापस आने के लिए मेरे मन में बहुत गहरा मोटिवेशन था."

पूरा ट्रैवल प्लान बना लिया था

उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अटलांटा कॉन्फ्रेंस और एकोमोडेशन के लिए कंफर्म बुकिंग के साथ एक डिटेल्ड ट्रैवल प्लान तैयार किया थी. उन्होंने आगे कहा, "कॉन्फ्रेंस लाइव स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैंने निजी तौर पर इसमें शामिल होने के लिए पूरा प्लान बना लिया था." उनके क्रेडेंशियल और स्थापित संबंधों के बावजूद, सेक्शन 214(बी) के तहत उनका वीजा अस्वीकार कर दिया गया, जिसका इस्तेमाल अक्सर तब किया जाता है जब आवेदक अपने देश लौटने के लिए अधिकारी को पर्याप्त कारण बताने में नाकाम रहते हैं.