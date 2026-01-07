भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा के नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने, क्या है ट्रंप ने नए फरमान के मायने?

New VISA Policy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ कोई न कोई प्रतिबंध लेकर आ रहे हैं. अब तक टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका में विवाद छिड़ा था अब भारतीय छात्रों को लेकर ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भारत में अमेरिकी दूतावास ने हाल ही में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की है. दूतावास ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र अमेरिका में पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह के अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. इसमें वीज़ा रद्द किया जाना, डिपोर्टेशन (देश निकाला) और भविष्य में अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध भी शामिल हो सकता है.

दूतावास ने कहा कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां छात्र स्टूडेंट वीज़ा के नियमों का पालन नहीं किया और अनधिकृत रूप से काम करना, फर्जी दस्तावेज़ देना, या पढ़ाई छोड़कर अवैध गतिविधियों में शामिल होना. ऐसा करने वाले छात्रों के लिए Embassy ने सलाह दी है कि वे वीज़ा की शर्तों का पूरी तरह से पालन करें और किसी भी तरह के संदेह होने पर आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें. इस चेतावनी को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी एक पोस्ट किया है. यह पोस्ट दूतावास के आधिकारिक हैंडल @USAndIndia से साझा किया गया है, जिसमें छात्रों को कानून के उल्लंघन के संभावित परिणामों के बारे में आगाह किया गया है.

Breaking U.S. laws can have serious consequences for your student visa. If you are arrested or violate any laws, your visa may be revoked, you may be deported, and you could be ineligible for future U.S. visas. Follow the rules and don’t jeopardize your travel. A U.S. visa is a… pic.twitter.com/A3qyoo6fuD — U.S. Embassy India (USAndIndia) January 7, 2026

भारत अमेरिका संबंधों में आई गिरावट

अमेरिकी दूतावास की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब बड़ी संख्या में भारतीय छात्र हर साल अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, और वीज़ा नियमों को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनती रहती है. दूतावास का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा और कानूनी स्थिति सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन इसके लिए छात्रों का सहयोग और नियमों का पालन जरूरी है. भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों में संबंधों में आई गिरावट अब कई क्षेत्रों पर असर दिखाने लगी है. इसी पृष्ठभूमि में भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने 7 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है, जिसमें भारतीय छात्रों को अमेरिका में इमिग्रेशन नियमों को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा गया है. दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए स्पष्ट बताया कि अमेरिका के इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करने पर छात्र वीज़ा (F-1) तुरंत रद्द किया जा सकता है. इतना ही नहीं, उल्लंघन की स्थिति में छात्रों को अमेरिका से डिपोर्ट भी किया जा सकता है.

छात्रों को स्टूडेंट वीजा की शर्तों को पूरा करने पर जोर

पोस्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिका में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को अपने वीज़ा की शर्तों का पूरी तरह पालन करना चाहिए जिसमें समय पर कोर्स में नामांकन, अनधिकृत रोजगार से बचना और वीज़ा की अनुमत सीमाओं के भीतर रहना शामिल है. हालिया चेतावनी को विशेषज्ञ दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव से जोड़कर देख रहे हैं. माना जा रहा है कि कूटनीतिक संबंधों में ठंडक का प्रभाव अब इमिग्रेशन और शिक्षा से जुड़े मामलों पर भी महसूस किया जा रहा है. दूतावास ने छात्रों को सलाह दी है कि वे किसी भी तरह के भ्रम से बचें, अपने SEVIS रिकॉर्ड अपडेट रखें और वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों में शामिल न हों.

पिछले सप्ताह H-1B और H-4 वर्क वीजा के लिए आई थी चेतावनी

अमेरिकी वीज़ा नियमों को लेकर हालात लगातार सख्त होते जा रहे हैं. पिछले सप्ताह अमेरिकी दूतावास ने H-1B और H-4 वर्क वीज़ा के आवेदकों के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की थी. इसमें साफ कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति अमेरिकी इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उसे गंभीर आपराधिक सज़ा झेलनी पड़ सकती है. इस चेतावनी के बीच, अमेरिका में स्टूडेंट वीज़ा पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले वर्ष नए इंटरनेशनल एनरोलमेंट में 17% की कमी आई। यह कमी वीज़ा नियमों के कड़े होने और लंबी प्रोसेसिंग समयसीमा के कारण देखने को मिली. दूसरी ओर, H-1B वीज़ा के आवेदकों को भी अभूतपूर्व देरी का सामना करना पड़ रहा है. यह वीज़ा स्किल्ड इंटरनेशनल वर्कर्स को अमेरिका में नौकरी करने की अनुमति देता है, लेकिन बढ़ती मांग और सख्त जांच प्रक्रिया के कारण आवेदन प्रक्रिया सामान्य से अधिक लंबी हो गई है.

