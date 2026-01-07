Advertisement
trendingNow13066899
Hindi Newsदेशभारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा के नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने, क्या है ट्रंप ने नए फरमान के मायने?

भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा के नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने, क्या है ट्रंप ने नए फरमान के मायने?

US New VISA Policy for Indian Student: अमेरिकी दूतावास की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब बड़ी संख्या में भारतीय छात्र हर साल अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, और वीज़ा नियमों को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनती रहती है. दूतावास का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा और कानूनी स्थिति सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन इसके लिए छात्रों का सहयोग और नियमों का पालन जरूरी है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 07, 2026, 07:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा के नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने, क्या है ट्रंप ने नए फरमान के मायने?

New VISA Policy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ कोई न कोई प्रतिबंध लेकर आ रहे हैं. अब तक टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका में विवाद छिड़ा था अब भारतीय छात्रों को लेकर ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भारत में अमेरिकी दूतावास ने हाल ही में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की है. दूतावास ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र अमेरिका में पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह के अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. इसमें वीज़ा रद्द किया जाना, डिपोर्टेशन (देश निकाला) और भविष्य में अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध भी शामिल हो सकता है.

दूतावास ने कहा कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां छात्र स्टूडेंट वीज़ा के नियमों का पालन नहीं किया और अनधिकृत रूप से काम करना, फर्जी दस्तावेज़ देना, या पढ़ाई छोड़कर अवैध गतिविधियों में शामिल होना. ऐसा करने वाले छात्रों के लिए  Embassy ने सलाह दी है कि वे वीज़ा की शर्तों का पूरी तरह से पालन करें और किसी भी तरह के संदेह होने पर आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें. इस चेतावनी को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी एक पोस्ट किया है. यह पोस्ट दूतावास के आधिकारिक हैंडल @USAndIndia से साझा किया गया है, जिसमें छात्रों को कानून के उल्लंघन के संभावित परिणामों के बारे में आगाह किया गया है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत अमेरिका संबंधों में आई गिरावट
अमेरिकी दूतावास की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब बड़ी संख्या में भारतीय छात्र हर साल अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, और वीज़ा नियमों को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनती रहती है. दूतावास का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा और कानूनी स्थिति सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन इसके लिए छात्रों का सहयोग और नियमों का पालन जरूरी है. भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों में संबंधों में आई गिरावट अब कई क्षेत्रों पर असर दिखाने लगी है. इसी पृष्ठभूमि में भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने 7 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है, जिसमें भारतीय छात्रों को अमेरिका में इमिग्रेशन नियमों को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा गया है. दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए स्पष्ट बताया कि अमेरिका के इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करने पर छात्र वीज़ा (F-1) तुरंत रद्द किया जा सकता है. इतना ही नहीं, उल्लंघन की स्थिति में छात्रों को अमेरिका से डिपोर्ट भी किया जा सकता है.

छात्रों को स्टूडेंट वीजा की शर्तों को पूरा करने पर जोर
पोस्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिका में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को अपने वीज़ा की शर्तों का पूरी तरह पालन करना चाहिए जिसमें समय पर कोर्स में नामांकन, अनधिकृत रोजगार से बचना और वीज़ा की अनुमत सीमाओं के भीतर रहना शामिल है. हालिया चेतावनी को विशेषज्ञ दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव से जोड़कर देख रहे हैं. माना जा रहा है कि कूटनीतिक संबंधों में ठंडक का प्रभाव अब इमिग्रेशन और शिक्षा से जुड़े मामलों पर भी महसूस किया जा रहा है. दूतावास ने छात्रों को सलाह दी है कि वे किसी भी तरह के भ्रम से बचें, अपने SEVIS रिकॉर्ड अपडेट रखें और वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों में शामिल न हों.

पिछले सप्ताह H-1B और H-4 वर्क वीजा के लिए आई थी चेतावनी
अमेरिकी वीज़ा नियमों को लेकर हालात लगातार सख्त होते जा रहे हैं. पिछले सप्ताह अमेरिकी दूतावास ने H-1B और H-4 वर्क वीज़ा के आवेदकों के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की थी. इसमें साफ कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति अमेरिकी इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उसे गंभीर आपराधिक सज़ा झेलनी पड़ सकती है. इस चेतावनी के बीच, अमेरिका में स्टूडेंट वीज़ा पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले वर्ष नए इंटरनेशनल एनरोलमेंट में 17% की कमी आई। यह कमी वीज़ा नियमों के कड़े होने और लंबी प्रोसेसिंग समयसीमा के कारण देखने को मिली. दूसरी ओर, H-1B वीज़ा के आवेदकों को भी अभूतपूर्व देरी का सामना करना पड़ रहा है. यह वीज़ा स्किल्ड इंटरनेशनल वर्कर्स को अमेरिका में नौकरी करने की अनुमति देता है, लेकिन बढ़ती मांग और सख्त जांच प्रक्रिया के कारण आवेदन प्रक्रिया सामान्य से अधिक लंबी हो गई है.

यह भी पढ़ेंः पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

US visaDonald Trump

Trending news

'मोहन बैंगन और ईस्ट बैंगन', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने
Mamata Banerjee
'मोहन बैंगन और ईस्ट बैंगन', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
US visa
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
World News
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
Mehbooba Mufti
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
Asaduddin Owaisi
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
Kashmir news
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
Maharashtra politics
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
Karnataka Goverment
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis Warning
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
#Rahul Gandhi
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी