/कल कश्मीर से पाकिस्तान को मिला मैसेज, आज ड्रैगन की बारी; सर्जियो गोर की लद्दाख यात्रा पर टिकी नजर

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर गुरुवार को लद्दाख की अपनी पहली यात्रा पर लेह पहुंचे. इससे एक दिन पहले उन्होंने श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत की थी. अधिकारियों ने पुष्टि की कि गोर सुबह श्रीनगर से लेह के लिए रवाना हुए. 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद से किसी मौजूदा US दूत की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की यह पहली यात्रा है.
दरअसल, चीन के साथ 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' (LAC) और पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों की सीमा के पास रणनीतिक रूप से संवेदनशील 'ट्राई-जंक्शन' (तीन देशों की सीमा का मिलन बिंदु) होने के कारण लद्दाख की स्थिति इस यात्रा को खास कूटनीतिक महत्व देती है. इसे व्यापक रूप से इस क्षेत्र में भारत के रुख के लिए US के समर्थन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है और यह उत्तरी भारत में US की व्यापक पहुंच का हिस्सा है.
बता दें कि यात्रा की संवेदनशीलता को देखते हुए लेह यात्रा कार्यक्रम के बारे में सार्वजनिक जानकारी सीमित है. पहले की रिपोर्टों में संकेत दिया गया था कि गोर दलाई लामा से मिल सकते हैं, जो अभी लेह में हैं और 21 अगस्त को शेवात्सेल टीचिंग ग्राउंड में शिक्षा सत्रों में शामिल होने वाले हैं.
हालांकि, US दूतावास के सूत्रों और दलाई लामा के कार्यालय ने बाद में स्पष्ट किया कि संपर्क तो किया गया था, लेकिन अभी तक कोई बैठक तय नहीं हुई है. फिर भी, कुछ खबरों में अभी भी बैठक होने की उम्मीद जताई जा रही है.
बुधवार को श्रीनगर में गोर ने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और बातचीत को बहुत अच्छा और बहुत सौहार्दपूर्ण बताया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर को भारत का एक अहम हिस्सा कहा, केंद्र और UT प्रशासन द्वारा सुरक्षा में किए गए सुधारों की सराहना की और संकेत दिया कि US इस क्षेत्र के लिए अपनी यात्रा सलाह (travel advisory) की समीक्षा कर सकता है. उन्होंने डल झील में शिकारा की सवारी भी की.
भारत में अमेरिका के दूत सर्जियो गोर की यात्रा पर पाकिस्तान की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है. पाक के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में US की चार्ज डी अफेयर्स नताली बेकर को तलब किया और जम्मू-कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताने वाले गोर के बयान के खिलाफ औपचारिक कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया.
यह यात्रा भारत-चीन सीमा की मौजूदा स्थिति और US-भारत रणनीतिक संबंधों के मजबूत होने को रेखांकित करती है. आगे के आधिकारिक बयानों या ज़मीनी स्तर की जानकारी से लद्दाख में विशिष्ट बैठकों और नतीजों के बारे में स्पष्टता मिल सकती है.