'भारत के आगे 72 घंटे भी नहीं टिक सका पाकिस्तान और...', US एक्सपर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के झूठे दावों की पोल

Operation Sindoor Anniversary: आज से ठीक एक साल का पहले (07 मई 2025) की वह रात पाकिस्तान शायद ही कभी भुला पाएगा. जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान और PoK में मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले करते हुए नष्ट कर दिया था. भारतीय सेना की इस एयरस्ट्राइक में 100 से अधिक आतंकी मारे गए थे. भारत दुनिया का पहला देश है, जिसने किसी न्यूक्लियर पावर कंट्री के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया.

दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर की आज पहली वर्षगांठ है. भारत ने पाकिस्तान को इस ऑपरेशन में ऐसी चोट दी है, जिससे उसको उबरने में कई दशक लग सकते हैं. भारतीय सेना के इस पराक्रम की चर्चा दुनिया भर के देशों में होती है. हालांकि, पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को लेकर कई झूठ फैलाए, लेकिन उसकी हरकतों से दुनिया वाकिफ है. भारतीय सेना के इस ऑपरेशन की तारीफ अमेरिकी विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने फिर एक बार की है. आइए आपको इसके बारे में हम बताते हैं.

अमेरिकी विशेषज्ञ ने की ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ

ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने भारतीय सेना की सराहना की है. उन्होंने कहा कि केवल 72 घंटों के संघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली. यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान दुनिया के सामने प्रेसिजन स्ट्राइक्स, ड्रोन और एकीकृत एयर डिफेंस क्षमताओं का प्रदर्शन किया.

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'भारत का दबदबा रहा'

जॉन स्पेंसर ने कहा कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के शुरुआती समय में पाकिस्तान की ओर से कई दावे किए गए, जो बाद में हवा-हवाई निकले. वैश्विक मीडिया ने भी पहले पाकिस्तान की बातों को दिखाया, लेकिन पूरी लड़ाई में भारत ने युद्धक्षेत्र पर दबदबा बना लिया और पाकिस्तान को युद्धविराम के लिए मजबूर होना पड़ा. जॉन स्पेंसर ने कहा कि 10 मई 2025 की सुबह तक भारत ने एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली थी. वहीं, इस दौरान पाकिस्तान अपने ऑपरेशन को जारी रखने में असमर्थ हो चुका था.

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