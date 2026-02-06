Advertisement
trendingNow13100257
Hindi Newsदुनियाअमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया को कैसे देखते हैं? US के ब्रह्मास्त्र जिनका निक्सन से लेकर ट्रंप ने धड़ल्ले से किया यूज

अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया को कैसे देखते हैं? US के 'ब्रह्मास्त्र' जिनका निक्सन से लेकर ट्रंप ने धड़ल्ले से किया यूज

US Presidents: अमेरिका के लगभग सभी राष्ट्रपति दो खास तुरुप के इक्कों की वजह से खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता मानते हैं. खासकर 23 देशों वाले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और 12 देशों वाले दक्षिण अमेरिका पर तो उनकी खास नजर रहती है. ग्लोबल ग्लोब पर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्टिका तक अमेरिकी राष्ट्रपति कैसे अपनी नजर रखते हैं, जानिए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 06, 2026, 05:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

US Presidents Nixson, G Bush, Trump (left to right)
US Presidents Nixson, G Bush, Trump (left to right)

US foreign policy: दुनिया में 7 महाद्वीप और 195 देश हैं, ये तो आपको पता होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हों या उनके 60 साल पहले तक के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति, सभी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से लेकर बाकी सभी महाद्वीपों पर कैसे अपना सिक्का चलाते आए हैं. अगर नहीं तो आईए हम आपको बताते हैं कैसे अमेरिका की छवि 'दुनिया के दारोगा' या ट्रंप की छवि 'दुनिया के चौधरी' ऐसी बन गई. हालांकि ट्रंप जो कर रहे हैं वो नया नहीं है, उनके पहले के कई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति सब आखिर किस 'ब्रह्मास्त्र' के दम पर दुनिया पर धौंस जमाते आए हैं.  

दुनिया को समझिए

सबसे बड़ा एशिया, जहां 48 देश और दुनिया की 79% आबादी का घर है. अफ्रीका (54 देश और 16% आबादी). उत्तरी अमेरिका (23 देश), दक्षिण अमेरिका (12 देश), यूरोप ( कुल 48, यूरोपियन यूनियन के 27 देश). ऑस्ट्रेलिया (14 देश सबसे कम आबादी). अंटार्टिका में मानव बस्ती  है पर देश नहीं है. 

अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया को कैसे देखते हैं? 2 'ट्रंप' कार्ड

हर देश की अपनी विदेश नीति होती है जिसे वहां के राष्ट्राध्यक्ष को अपने हिसाब से तय करने का अधिकार होता है. वैसे भी हर देश के दूसरे देश में एंबेसडर होते हैं. अमेरिका का जलवा अलग है. इसलिए उसके अपने अलग फंडे हैं. ट्रंप के कहे या अमेरिका के देशों से इतर उनके मिडिल ईस्ट में अलग दूत हैं और अन्य हिस्सों में अलग. जैसे सर्जियो गोर तैनात हैं नई दिल्ली में, लेकिन साउथ एशिया की खबरों के लिए एकमात्र वही ट्रंप के आंख और कान हैं. अमेरिकी राष्ट्रपतियों की ताकत के दो राज हैं- डॉलर और उनके हथियार. आज भी दुनिया का 50 फीसदी से ज्यादा कारोबार अमेरिकी मुद्रा यूएस डॉलर में होता है. इसलिए वो दुनिया की नंबर वन सुपररिच इकॉनमी है. दूसरा अमेरिका के राष्ट्रपति अपने हथियारों के दम पर दुनिया पर अपनी धौंस जमाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मिसाल के लिए जब पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बांग्लादेश) में लाखों बंगाली मुसलमानों की हत्या हुई उनकी महिलाओं की इज्जत को पाकिस्तान के फौजियों ने लूटा तब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कैसे अपनी कुशलता से उस समय दुनिया की सबसे बड़ी अप्रावासियों की समस्या को हैंडल किया. जब भारत की सेना ने सैन्य हस्तक्षेप किया तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अपने उसी ट्रंप कार्ड का यूज किया जिसका इस्तेमाल अबतक डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपतियों की कूटनीति- 'कैरेट एंड स्टिक' 

'Carrot and Stick' एक कहावत है. जिसका मतलब कैरेट यानी गाजर यानी मिठास रूपी इनाम या छड़ी रूपी यानी दंड के तौर पर निकाला जाता है. किसी देश पर धौंस जमानी हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे पहले कैरट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाते आए हैं. बीते साल भर से अमेरिकी टैरिफ का हौवा पूरी दुनिया पर छाया हुआ था. उस टैरिफ वॉर में भी ट्रंप ने यही पॉलिसी अपनाई. दूसरे देशों के नेताओं के बयानों को छोड़िए अमेरिका के अंदर ट्रंप की धुरविरोधी डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता ट्रंप के काम करने के तरीके को इससे जोड़ते हैं. ट्रंप पहले गाजर (इनाम) का लालच दिखाते हैं, बात मानी तो ठीक नहीं तो डंडे का डर. स्टिक जैसी वेनेजुएला पर चली.  

उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 12 स्वतंत्र देश हैं. ब्राजील, वेनेजुएला, बोलीविया, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर, गुयाना, पैराग्वे,  पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे. वहीं कुछ विदेशी आश्रित क्षेत्र जैसे फ्रेंच गुयाना भी यही हैं. 

ब्राजील की राजनीतिक स्थिति- ट्रंप की आंख की किरकिरी लूला

साउथ अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ब्राजील सबसे बड़ा है. ब्राजील अमेजन वर्षावनों के लिए मशहूर है. दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक ब्राजील के लोगों में फुटबॉल के प्रति दीवानगी है. ये साउथ अमेरिका का एकमात्र पुर्तगाली भाषी देश है. ब्राजीलियाई राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला डा सिल्वा को ट्रंप जरा भी पसंद नहीं करते.

लूला भी कम नहीं है. वो अमेरिका के 50% टैरिफ से डरे बगैर कह चुके हैं कि वो व्यापारिक विकल्प तलाश चुके हैं. ट्रंप को समझना चाहिए कि वो दुनिया के शहंशाह नहीं है. टैरिफ की वजह उन्होंने ट्रंप के करीबी पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो पर तख्तापलट की साजिश रचने के लिए चलाए जा रहे मुकदमे को बताया. 

वेनेजुएला की राजनीतिक स्थिति- ट्रंप की आंख की किरकिरी मादुरो

वेनेजुएला में ट्रंप अमेरिकी फौज को घेरकर तख्तापलट करा चुके हैं. तेल संपदा संपन्न वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व को अपना बताकर उस पर रंगदारी या लेवी वसूलने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुके हैं. मादुरो के अरेस्ट के बाद, डेल्सी रोड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं.

उत्तरी अमेरिका की सियासत और ग्रीनलैंड

उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं. सबसे बड़ा कनाडा है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दोनों मिलकर पूरे महाद्वीप का 80 % भूभाग कवर करते हैं. डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी कनाडा को यूएस का 51वां राज्य घोषित कराने यानी उसके विलय की मंशा जता चुके हैं. ग्रीनलैंड वैसे तो ये भौगोलिक रूप से आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है. ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है. यहां करीब 55000 हजार लोग रहते हैं. इसे भौगोलिक रूप से नॉर्थ अमेरिका की ओर देखा जाता है. राजनीतिक तौर पर डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है. ट्रंप को अब ये भी चाहिए. इसके लिए वो यूरोप को धमका चुके हैं. 

सेंट्रल अमेरिका

यहां 7 देश हैं. - कोस्टा रिका, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा और बेलीज. यहां फिलहाल कोस्टारिका सबसे ज्यादा सुर्खियों में है. 

कोस्टारिका की राजनीतिक स्थिति 

कोस्टारिका खूबसूरत पहाड़ों और तटों के लिए मशहूर है. लॉरा फर्नांडेज अभी सबसे युवा राष्ट्रपति बनी हैं. वो रैली में करप्शन के खिलाफ बोल रहीं थी, तो माइक बंद करा दिया गया. वहां मौजूद जेन ज़ी की तालियों के बाद उन्हें फिर से बोलने का मौका मिला.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

usUS Presidents

Trending news

अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
Jammu Kashmir
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
Zee Real Heroes Award 2026
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
Kerala
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
PM Modi
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
Pariksha Pe Charcha
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
PM Modi
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान