US notifies support services for Apache and M777A2 : अमेरिका ने भारत के अपाचे हेलिकॉप्टर और M777A2 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर तोपों के लिए सपोर्ट सर्विस और संबंधित उपकरणों की बिक्री के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अधिसूचित मंजूरी दे दी है. इस पूरी डिफेंस डील की अनुमानित लागत करीब 428 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 3600 करोड़ रुपये बताई गई है. इस डील का मकसद भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों और क्षमता को और मजबूत बनाना है.
अमेरिकी रक्षा विभाग ने सोमवार को अपने एक बयान में बताया कि भारत ने अपने AH-64E अपाचे हेलिकॉप्टरों के रखरखाव और सपोर्ट के लिए सेवाओं की मांग की है.
दुनिया के सबसे शक्तिशाली चॉपर्स में एक अपाचे के अलावा हॉवित्जर तोपों को लेकर भी अमेरिकी रक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है. भारत ने अमेरिका से फॉरेन मिलिट्री सेल्स (FMS) प्रक्रिया के तहत M777A2 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर तोपें खरीदी थीं. इन तोपों को खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना की आर्टिलरी क्षमता को मजबूत करने के लिए शामिल किया गया था.
अमेरिकी अधिसूचना के मुताबिक भारत ने अपाचे के अलावा M777A2 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर के लिए लंबे समय तक चलने वाली मेंटेनेंस और सपोर्ट सेवाओं का अनुरोध पत्र भेजा था, जिसमें स्पेयर पार्ट्स, रिपेयरिंग और वापसी सेवाओं के साथ ट्रेंनिग, टेक्निकल सपोर्ट, फील्ड सर्विस, डिपो मैनेजमेंट समेत अन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल होंगे. इस पूरे पैकेज की अनुमानित लागत 230 मिलियन डॉलर है.
इस बयान के अलावा अपनी एक अलग अधिसूचना में अमेरिकी रक्षा विभाग ने बताया कि भारत ने AH-64E अपाचे हेलिकॉप्टरों के लिए भी सपोर्ट सेवाओं की मांग की है. इसमें अमेरिकी सरकार और रक्षा कंपनियों की इंजीनियरिंग, तकनीकी और लॉजिस्टिक सहायता, तकनीकी दस्तावेज, प्रशिक्षण और अन्य संबंधित कार्यक्रम सहायता शामिल होगी.
अपाचे हेलिकॉप्टर सपोर्ट पैकेज की अनुमानित लागत 198.2 मिलियन डॉलर बताई गई है. यह सौदा भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के साथ-साथ भारतीय सेना की आधुनिक युद्ध क्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
भारत-अमेरिका में कई मुद्दों पर मतभेद हैं, इसके बावजूद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत हो रहा है. ऐसे में अमेरिका ने भारत को करोड़ों रुपयों के हथियार उपकरणों की मंजूरी दी तो इसे एक अहम फैसला माना ज रहा है.
आपको बताते चलें कि अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (DSCA), जो विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) कार्यक्रम का संचालन करती है, ने इस प्रस्तावित बिक्री की अधिसूचना फेडरल रजिस्टर में जारी की है. इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले महीने संभावित बिक्री के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को जानकारी दी थी.