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Hindi Newsदेशबदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत; अब किस तरफ झुक रहा विश्व?

बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत; अब किस तरफ झुक रहा विश्व?

Iran-US Conflict: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच रानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ की एक टिप्पणी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि विश्व एक नई व्यवस्था के मुहाने पर खड़ा है. उनकी यह टिप्पणी अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच हुए संघर्ष के बाद सामने आई है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 17, 2026, 06:55 AM IST
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बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत; अब किस तरफ झुक रहा विश्व?

World News: पश्चिम एशिया में इस साल की शुरुआत से तनाव जारी है. फरवरी 2026 में इजरायल-अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला करने के बाद से क्षेत्र में संघर्ष जारी है. सीजफायर के बावजूद युद्ध के पूरी तरह समाप्त होने का कोई संकेत नजर नहीं आया है. वहीं अब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ ने कहा कि वैश्विक तनाव इंटरनेशनल डायनेमिक को नया रूप दे रहे हैं. उन्होंने साफतौर पर कहा कि विश्व एक नई व्यवस्था के मुहाने पर खड़ा है. 

नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ खड़ी है दुनिया? 

गालिबफ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर लिखा,' विश्व एक नई व्यवस्था के मुहाने पर खड़ा है. जैसा कि राष्ट्रपति शी ने कहा था कि एक सदी में पूर्वी एशिया में तेजी से बदलाव हो रहा है और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ईरानी मुल्क के 70 दिनों के प्रतिरोध ने इस परिवर्तन को गति प्रदान की है. फ्यूचर ग्लोबल साउथ का है.'

 

गालिबफ की ये टिप्पणी हाल ही में हुए अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष के बाद सामने आई है. दोनों देशों की ओर से इजरायल पर हमला करने के बाद क्षेत्र में काफी संघर्ष बढ़ा था.  

ये भी पढ़ें- ईरान पर ‘एपिक फ्यूरी 2.0 की आहट! चीन से लौटते ही ट्रंप ने बदले सुर, फिर मंडराया हमले का खतरा 

अमेरिका-ईरान के बीच तनाव 

अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल 2026 को सीजफायर की घोषणा की गई थी. हालांकि, ईरानी पोर्ट्स को टारगेट कर अमेरिका की ओर से किए गए ब्लॉकेड और ईरान की ओर से होर्मुज में लगाए गए ट्रांजिट नियमों के चलते क्षेत्र में अभी भी तनाव जारी है. दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में शांति वार्ता भी हुई थी, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं हुई. ईरान-अमेरिका एक-दूसरे के शांति प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो रहे हैं.    

ये भी पढ़ें- बूंद-बूंद तेल को तरसा यह देश, ब्लैकआउट के बाद दुश्मन अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया, ट्रंप ने कहा- मदद तो कर देंगे, लेकिन.... 

ईरान पर फिर होगा हमला? 

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन अपनी चीन यात्रा को समाप्त पर ईरान पर वापस अमेरिकी हमले शुरू करने की योजना का संकेत दिया. अमेरिकी अखबार 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के पेंगाटन एक बार फिर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च करने की तैयारी में है. ट्रंप ने बीजिंग से लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए था कि उन्होंने ईरान का शांति प्रस्ताव अस्वीकार्य किया है. इसको लेकर उन्होंने कहा,' मैंने प्रस्ताव देखा और अगर मुझे पहली लाइन ही पसंद नहीं आती, तो मैं उसे फेंक देता हूं.'  

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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