बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत; अब किस तरफ झुक रहा विश्व?

World News: पश्चिम एशिया में इस साल की शुरुआत से तनाव जारी है. फरवरी 2026 में इजरायल-अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला करने के बाद से क्षेत्र में संघर्ष जारी है. सीजफायर के बावजूद युद्ध के पूरी तरह समाप्त होने का कोई संकेत नजर नहीं आया है. वहीं अब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ ने कहा कि वैश्विक तनाव इंटरनेशनल डायनेमिक को नया रूप दे रहे हैं. उन्होंने साफतौर पर कहा कि विश्व एक नई व्यवस्था के मुहाने पर खड़ा है.

नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ खड़ी है दुनिया?

गालिबफ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर लिखा,' विश्व एक नई व्यवस्था के मुहाने पर खड़ा है. जैसा कि राष्ट्रपति शी ने कहा था कि एक सदी में पूर्वी एशिया में तेजी से बदलाव हो रहा है और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ईरानी मुल्क के 70 दिनों के प्रतिरोध ने इस परिवर्तन को गति प्रदान की है. फ्यूचर ग्लोबल साउथ का है.'

The world stands at the cusp of a new order. Add Zee News as a Preferred Source As President Xi said “The transformation unseen in a century is accelerating across the globe,” and I emphasize that the Iranian nation’s 70-day resistance has accelerated this transformation. The future belongs to the Global South. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 16, 2026

गालिबफ की ये टिप्पणी हाल ही में हुए अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष के बाद सामने आई है. दोनों देशों की ओर से इजरायल पर हमला करने के बाद क्षेत्र में काफी संघर्ष बढ़ा था.

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अमेरिका-ईरान के बीच तनाव

अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल 2026 को सीजफायर की घोषणा की गई थी. हालांकि, ईरानी पोर्ट्स को टारगेट कर अमेरिका की ओर से किए गए ब्लॉकेड और ईरान की ओर से होर्मुज में लगाए गए ट्रांजिट नियमों के चलते क्षेत्र में अभी भी तनाव जारी है. दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में शांति वार्ता भी हुई थी, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं हुई. ईरान-अमेरिका एक-दूसरे के शांति प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो रहे हैं.

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ईरान पर फिर होगा हमला?

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन अपनी चीन यात्रा को समाप्त पर ईरान पर वापस अमेरिकी हमले शुरू करने की योजना का संकेत दिया. अमेरिकी अखबार 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के पेंगाटन एक बार फिर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च करने की तैयारी में है. ट्रंप ने बीजिंग से लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए था कि उन्होंने ईरान का शांति प्रस्ताव अस्वीकार्य किया है. इसको लेकर उन्होंने कहा,' मैंने प्रस्ताव देखा और अगर मुझे पहली लाइन ही पसंद नहीं आती, तो मैं उसे फेंक देता हूं.'