/वो समंदर में चुपचाप आया और फिर बूम... जंग में पहली बार अमेरिका ने इस हथियार का किया इस्तेमाल

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग सीजफायर खत्म होने के बाद से हर दिन और खतरनाक होती जा रही है. अमेरिका ने आज एक ऐसा ही एक वीडियो रिलीज किया है, जो इस लड़ाई को और तबाही की ओर ले जाएगी. अमेरिकी सेना ने पहली बार जंग में समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए बंदर अब्बास में ईरान के नौसैनिक मेंटिनेंस सेंटर को उड़ा दिया.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. इस वीडियो में दिखता है कि समंदर में बेहद शांति से एक अनक्रूड सरफेस वेसल्स (Corsair USVs) आगे अपने टारगेट की ओर बढ़ता जा रहा है. कुछ सेकेंड के बाद वो समंदर के किनारे अपने टारगेट से जैसे ही टकराता है, एक भयंकर धमाका होता है. ये विस्फोट इतना खतरनाक था कि उस जगह मौजूद सभी चीजें पूरी तरह तबाह हो जाती हैं.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पोस्ट में बताया कि ये कल हुए हमले का फुटेज है. फरवरी से चल रही जंग में ये पहला मौका है जब अमेरिकी सेना ने ईरान के नौसैनिक अड्डे पर अटैक के लिए समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया है.
यह हमला हाल के दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरानी हमलों के जवाब में किया गया माना जा रहा है, जहां ईरान ने व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाया था. अमेरिका ने इस हमले को सेल्फ डिफेंस बताते हुए कहा कि इस हमले का मकसद इलाके में जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित बनाना है. उनका कहना है कि ये हमला बेहद सटीक और सिर्फ टारगेट को तबाह करने के लिए था.
Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026
आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा करने का ऐलान किया था. ट्रंप ने अमेरिका को होर्मुज का रखवाला बताते हुए 20 फीसदी टोल टैक्स देने की मांग की थी.
इस पर भड़कते हुए ईरान ने कहा था कि होर्मुज पर वो किसी भी तरह का अमेरिकी दखल बर्दाश्त नहीं करेगा. ईरान की शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान ने कहा कि उनकी परमीशन के बिना किसी भी जहाज को आने-जाने नहीं दिया जाएगा. मनमानी करने वाले जहाज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.