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ईरान, इराक, इजरायल और... इन हवाई रास्तों के लिए DGCA ने जारी की एडवाइजरी, मजबूत प्लान बनाने का भी दिया निर्देश

US Israel Iran War: खाड़ी देशों के मौजूदा हालात को देखते हुए DGCA ने एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में नौ एयरस्पेस से बचने की सलाह दी गई है. साथ ही एक मजबूत प्लान बनाने का निर्देश दिया गया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 20, 2026, 02:25 PM IST
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ईरान, इराक, इजरायल और... इन हवाई रास्तों के लिए DGCA ने जारी की एडवाइजरी, मजबूत प्लान बनाने का भी दिया निर्देश

Airspace: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई दिनों से जंग हो रही है. इस जंग की वजह से भीषण तबाही मची है. इस जंग का असर दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ रहा है. हालात को देखते हुए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने  एयरलाइंस को युद्ध से घिरे खाड़ी देशों के नौ एयरस्पेस से बचने की सलाह दी. साथ ही एक मजबूत एमरजेंसी प्लान बनाने का निर्देश दिया ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में परेशानी न हो.

इन देशों के एयरस्पेस से बचने की सलाह 

एडवाइजरी में  DGCA ने एयरलाइंस को बहरीन, ईरान, इराक, इजरायल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के एयरस्पेस से दूर रहने को कहा है. साथ ही एक विशेष ऑपरेशनल निर्देश में DGCA ने विमान कंपनियों से कहा है कि वे सऊदी अरब और ओमान में FL320  या 32,000 फीट से नीचे उड़ान न भरें. इससे ऊपर उड़ान भरे ताकि किसी भी तरह का जोखिम न रहे. 

बैकअप प्लान रखें तैयार

एविएशन रेगुलेटर ने एयरलाइंस से ये भी कहा है कि वे पूरी तरह से सेफ्टी रिस्क का असेसमेंट करें. इसके अलावा मजबूत बैकअप प्लान तैयार रखें. ऐसा इसलिए ताकि अगर रूट बदलना पड़े या उड़ान डायवर्ट करनी पड़े तो कोई दिक्कत न आए.

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28 मार्च तक लागू रहेगी एडवाइजरी

एडवाइजरी में ये भी कहा गया कि ऑपरेटर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने फ्लाइट क्रू को लेटेस्ट NOTAMs, यानी उन एयरस्पेस पाबंदियों के बारे में जानकारी दें जो पहले से ही हवा में मौजूद फ्लाइट्स पर असर डालती हैं, NOTAMs, या नोटिस टू एयरमेन, एयरस्पेस और एयरपोर्ट की स्थितियों पर रियल-टाइम अपडेट देते हैं. यह एडवाइजरी तुरंत लागू हो गई है और 28 मार्च तक लागू रहेगी. हालातों के हिसाब से इसमें बदलाव भी हो सकता है. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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