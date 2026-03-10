विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत? ट्रंप के बयान पर कही ये बात

US-Israel Iran War: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग छिड़ी है. जंग की शुरू होने के पहले ईरान में बड़ा प्रदर्शन भी हो रहा था. खामेनेई की मौत के बाद कई जगहों पर जश्न मनाते हुए भी लोग नजर आए थे, जंग के बीच भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतली ने कहा कि अंदरूनी मतभेदों और चुनौतियों के बावजूद, जब विदेशी दखल की बात आती है तो ईरानी लोग एकजुट हो जाते हैं और विदेशी दखल का कड़ा विरोध करते हैं. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

जब उनसे पूछा गया कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे कहा था कि ईरान के होने वाले लीडर को उनकी मंजूरी से चुना जाना चाहिए, तो राजदूत फतली ने कहा कि US प्रेसिडेंट की ऐसी बातें ईरानी लोगों की समझ की कमी दिखाती हैं. उन्होंने आगे कहा कि हमारे लोगों के अलग-अलग विचार हो सकते हैं और देश के अंदर कई चुनौतियां भी हो सकती हैं लेकिन एक बात हमेशा साफ रही है. जब विदेशी दखल की बात आती है, तो ईरानी लोग एकजुट हो जाते हैं, वे अपने अंदरूनी मामलों में किसी भी बाहरी दखल का कड़ा विरोध करते हैं. यह ईरान के आज के इतिहास की एक जानी-मानी सच्चाई है.

ईरान के लोग हैं संवेदनशील

आगे कहा कि जैसे उन्होंने युद्ध के बारे में गलत अंदाजा लगाया और घटनाक्रम से हैरान थे, बदकिस्मती से, उन्होंने ईरान के नेतृत्व के बारे में भी ऐसी राय बनाई जिससे अब उन्हें हैरानी के अलावा कुछ नहीं मिला है. ईरानी समाज के बारे में उनकी गलतफहमी का और भी साफ सबूत मिला है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरे इतिहास में ईरानी लोगों ने दिखाया है कि वे अपनी आजादी और राष्ट्रीय संप्रभुता को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

युद्ध के बावजूद भी चलती रही सर्विस

आगे कहा कि ईरान युद्ध जैसे हालात में भी आसानी से काम करता रहा है. पब्लिक सर्विस और युद्ध के समय का मैनेजमेंट बिना किसी रुकावट के चलता रहा, जिससे पता चलता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान किसी एक व्यक्ति पर निर्भर रहने के बजाय पहले से मौजूद कानूनों और इंस्टीट्यूशन के जरिए काम करता है. एक जरूरी बात यह है कि जब हम युद्ध के हालात का सामना कर रहे थे, तब भी देश के मैनेजमेंट में कोई रुकावट नहीं आई, पब्लिक सर्विस चलती रहीं और युद्ध का मैनेजमेंट भी ठीक से चलता रहा. इससे साफ पता चलता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कानूनों और इंस्टीट्यूशन पर आधारित एक इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है और यह किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है.

ट्रंप ने जाहिर की थी नाराजगी

मोहम्मद फतली ने आगे कहा कि आज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नेता को ईरानी राष्ट्र की इच्छा के आधार पर चुना गया है, न कि अमेरिकी सरकार की इच्छा के आधार पर, ईरान की इस्लामिक क्रांति के तीसरे लीडर के तौर पर अयातुल्ला सैय्यद मोजतबा होसैनी खामेनेई को देश की एक्सपर्ट्स की असेंबली ने कई दिनों की सोच-विचार के बाद यह फैसला लिया है. US-इजरायल मिलिट्री हमलों में अपने पिता, अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद, वह ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त करने पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं निराश था क्योंकि हमें लगता है कि इससे देश के लिए वही समस्याएं और बढ़ेंगी. मैं उनकी पसंद देखकर निराश था. (ANI)