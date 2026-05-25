Advertisement
trendingNow13228204
Hindi Newsदेशएआर रहमान की जय हो परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में बैठे थे जयशंकर

एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में बैठे थे जयशंकर

1775-76 के आसपास का कालखंड, ग्रेट ब्रिटेन की नीतियों के खिलाफ अमेरिकी उपनिवेश में गुस्सा बढ़ चुका था. आखिरकार 1783 में पेरिस की संधि के तहत अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता और संप्रभुता मिली. अब 250 साल पूरे होने पर दिल्ली में आयोजित जश्न में एआर रहमान ने अपनी परफॉर्मेंस दी. आगे जो हुआ, वीडियो वायरल है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 11:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में बैठे थे जयशंकर

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस समय भारत में हैं. बीती रात वह दिल्ली में एक इवेंट के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठे थे. मंच पर वर्ल्ड फेमस संगीतकार एआर रहमान थे और 'जय हो' गाने पर उनकी लाइव परफॉर्मेंस रूबियो को इतनी अच्छी लगी कि वह बैठे-बैठे ही झूमने लगे. इसका वीडियो अमेरिकी राजदूत ने शेयर किया है. 

दरअसल, मौका था अमेरिका के 250वें बर्थडे का. हां, US अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है. इसे आधिकारिक रूप से 'फ्रीडम 250' नाम दिया गया है. दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की ओर से भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एआर रहमान ने अपनी प्रस्तुति दी. आगे उन्होंने कैसे समा बांधा, आपको वीडियो देखना चाहिए. 

अमेरिकी राजदूत ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह रात यादगार रही. अमेरिका का 250वां बर्थडे सेक्रेट्री मार्को रूबियो के साथ मनाया गया. इसी कार्यक्रम के दौरान एंबेसडर सर्गियो गोर ने ट्रंप का भारत के लिए मोबाइल संदेश माइक पर लाइव सुनाया. हां, ट्रंप उस समय फोन पर लाइव थे और उन्होंने कहा कि वह भारत को प्यार करते हैं. प्रधानमंत्री मोदी को महान बताया और कहा कि वह उनके मित्र हैं. 

पढ़ें: क्या भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? विदेश मंत्री रूबियो ने दिया जवाब

इस कार्यक्रम में भारत में तैनात कई देशों के प्रतिनिधि और राजदूत शामिल हुए. कुछ ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी पोस्ट की हैं. 

उधर, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तस्वीरें शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'अमेरिका की आजादी की घोषणा के 250 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित US नेशनल डे रिसेप्शन में सेक्रेट्री मार्को रूबियो के साथ शामिल होकर खुशी हुई. राजनीतिक लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था और खुले समाज के तौर पर, भारत और अमेरिका के कई हित और विचार आपस में मिलते हैं. मैंने इस बात पर जोर दिया कि अलग-अलग क्षेत्रों में हमारे रिश्ते कैसे लगातार और मजबूत हो रहे हैं.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

India America news

Trending news

एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
India America news
एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
kolkata
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
Maharashtra news
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? अमेरिका ने दिया जवाब
america iran war
भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? अमेरिका ने दिया जवाब
कंप्यूटर पर दें बकरे की कुर्बानी... बकरीद से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान
Maharashtra news
कंप्यूटर पर दें बकरे की कुर्बानी... बकरीद से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान
शरिया के नाम पर 3000 करोड़ की महाठगी, हीरा ग्रुप की नौहेरा शेख गिरफ्तार!
Nowhera Shaikh
शरिया के नाम पर 3000 करोड़ की महाठगी, हीरा ग्रुप की नौहेरा शेख गिरफ्तार!
जब तेल कंपनियों को 130 पर्सेंट का मुनाफा हुआ है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों हो रहा?
Petrol Diesel News
जब तेल कंपनियों को 130 पर्सेंट का मुनाफा हुआ है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों हो रहा?
खेल, कला और समाजसेवा...राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी 66 हस्तियों को सम्मानित
Padma Awards 2026
खेल, कला और समाजसेवा...राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी 66 हस्तियों को सम्मानित
CBI-ED का फर्जी अफसर बन महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए पूरे 24 करोड़ रुपए!
Bengaluru
CBI-ED का फर्जी अफसर बन महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए पूरे 24 करोड़ रुपए!
दोपहर 12 से 5 बजे तक खुद लगाइए घर में लॉकडाउन, नौतपा में जान पर मुसीबत क्यों है?
Heatwave News
दोपहर 12 से 5 बजे तक खुद लगाइए घर में लॉकडाउन, नौतपा में जान पर मुसीबत क्यों है?