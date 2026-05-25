एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में बैठे थे जयशंकर

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस समय भारत में हैं. बीती रात वह दिल्ली में एक इवेंट के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठे थे. मंच पर वर्ल्ड फेमस संगीतकार एआर रहमान थे और 'जय हो' गाने पर उनकी लाइव परफॉर्मेंस रूबियो को इतनी अच्छी लगी कि वह बैठे-बैठे ही झूमने लगे. इसका वीडियो अमेरिकी राजदूत ने शेयर किया है.

दरअसल, मौका था अमेरिका के 250वें बर्थडे का. हां, US अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है. इसे आधिकारिक रूप से 'फ्रीडम 250' नाम दिया गया है. दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की ओर से भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एआर रहमान ने अपनी प्रस्तुति दी. आगे उन्होंने कैसे समा बांधा, आपको वीडियो देखना चाहिए.

A night to remember! Celebrating America’s 250th birthday with ⁦@SecRubio⁩ ⁦ pic.twitter.com/9Pl5dpcUAM Add Zee News as a Preferred Source — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) May 25, 2026

अमेरिकी राजदूत ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह रात यादगार रही. अमेरिका का 250वां बर्थडे सेक्रेट्री मार्को रूबियो के साथ मनाया गया. इसी कार्यक्रम के दौरान एंबेसडर सर्गियो गोर ने ट्रंप का भारत के लिए मोबाइल संदेश माइक पर लाइव सुनाया. हां, ट्रंप उस समय फोन पर लाइव थे और उन्होंने कहा कि वह भारत को प्यार करते हैं. प्रधानमंत्री मोदी को महान बताया और कहा कि वह उनके मित्र हैं.

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इस कार्यक्रम में भारत में तैनात कई देशों के प्रतिनिधि और राजदूत शामिल हुए. कुछ ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी पोस्ट की हैं.

Honoured to greet U.S. Secretary of State @marcorubio and Minister Dr. S. Jaishankar during the celebration of 250 years of the United States in Delhi. Congratulations to Ambassador @SergioGor for convening such a distinguished gathering. At a time of rapid geopolitical… pic.twitter.com/ujwcIF8Bos — Maya Tissafi (@SwissAmbIND) May 24, 2026

उधर, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तस्वीरें शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'अमेरिका की आजादी की घोषणा के 250 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित US नेशनल डे रिसेप्शन में सेक्रेट्री मार्को रूबियो के साथ शामिल होकर खुशी हुई. राजनीतिक लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था और खुले समाज के तौर पर, भारत और अमेरिका के कई हित और विचार आपस में मिलते हैं. मैंने इस बात पर जोर दिया कि अलग-अलग क्षेत्रों में हमारे रिश्ते कैसे लगातार और मजबूत हो रहे हैं.'