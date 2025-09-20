'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर मची खलबली तो अमेरिकी अधिकारी ने दिया बड़ा बयान
Hindi Newsदेश

'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर मची खलबली तो अमेरिकी अधिकारी ने दिया बड़ा बयान

Donald Trump: ट्रंप के H-1B वीजा प्रोग्राम को लेकर भारतीयों में काफी ज्यादा हलचल है, क्योंकि इसका ज्यादा प्रभाव भारतीयों पर पड़ेगा, इसी बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने बड़ा बयान देते हुए ये बात कही है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 20, 2025, 11:17 PM IST
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर मची खलबली तो अमेरिकी अधिकारी ने दिया बड़ा बयान

H1B Visa: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा प्रोग्राम को लेकर बड़ा बदलाव किया है. जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है. अमेरिका में रहकर काम कर रहे भारतीयों को भी डर सताने लगा है. विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है. इसी बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, H-1B वीजा पर भारतीयों को रविवार तक अमेरिका वापस लौटने या देश में दोबारा प्रवेश के लिए 100,000 डॉलर का भुगतान करने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

अधिकारी ने की बड़ी टिप्पणी
इस कदम का भारतीयों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इन वीजा धारकों में 70% भारतीय हैं. ऐसे अमेरिकी अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारी एच-1बी वीज़ा शुल्क केवल नए वीजा आवेदनों पर लागू होगा ये वर्तमान वीजा धारकों के लिए नहीं है. उनकी ये टिप्पणी राहत का काम करेगी, इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा और जेपी मॉर्गन जैसी कई तकनीकी कंपनियों के नोटिसों से चिंतित थे, जिनमें कर्मचारियों से अमेरिका में ही रहने का आग्रह किया गया था और देश से बाहर रहने वालों से 21 सितंबर, रात 12:01 बजे से पहले अमेरिका लौटने के लिए कहा गया था. जिसके बाद  माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि H-1B और H-4 वीजा धारक समय सीमा से पहले अमेरिका लौट आएं, अमेजन, मेटा और जेपी मॉर्गन ने भी इसी तरह के नोटिस जारी किए थे.

 

कितने प्रतिशत भारतीयों के पास है वीजा
बता दें कि एच-1बी वीज़ा धारकों में 71% भारतीय हैं, जबकि चीन के लोग 11-12% के साथ दूसरे स्थान पर हैं. पहले ज्यादातर मामलों में एच-1बी वीज़ा शुल्क $215 के साथ $750 अतिरिक्त था और कुछ मामलों में कंपनी के आकार और नौकरी की श्रेणी के आधार पर यह $5,000 से भी अधिक हो सकता था.

विपक्ष ने सरकार को घेरा
इसे लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि  प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके दोस्त हैं. देश आपकी दोस्ती का खामियाज़ा भुगत रहा है. 71% भारतीयों के पास वह(H-1B) वीजा है आप देश तबाही की तरफ ले गए.

