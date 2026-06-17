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'फरिश्ते जैसे दिखते हैं, लेकिन किलर हैं...' ट्रंप ने मोदी की तारीफ में क्या-क्या कह दिया?

G7 Summit: G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की. आधिकारिक बैठक से पहले हुई बातचीत में ट्रंप ने मोदी को शांत और प्रभावशाली नेता बताया. 16 महीनों के बाद पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो रही है. इससे पहले दोनों नेता व्हाइट हाउस में मिले थे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 17, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:33 PM IST
'फरिश्ते जैसे दिखते हैं, लेकिन किलर हैं...' ट्रंप ने मोदी की तारीफ में क्या-क्या कह दिया?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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