Modi Trump Meeting: फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है. G-7 समिट के दौरान वैश्विक नेताओं के जमावड़े के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है. दोनों दिग्गजों के बीच होने वाली आधिकारिक बैठक से ठीक पहले, वर्किंग लंच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि मैं पीएम मोदी के जैसे शांत नहीं रह पाता हूं. ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी की तरह मैं शांत, कूल और पूरी तरह ‘किलर’ नहीं हूं, इन्हें देखिए...
ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कि वह सबसे खूबसूरत दिखने वाले व्यक्ति हैं. वह बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल एक एंजेल की तरह. लेकिन असलियत में वह बेहद सख्त हैं, वह एक 'किलर' हैं... लेकिन वह दिखते इतने अच्छे हैं कि लोग उनके इस अंदाज से हैरान रह जाते हैं.
Trump on PM Modi: “He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually he's tough, he's a killer...But he looks so good, so he gets you by surprise.” pic.twitter.com/KskjTugS7B
The Bulwark (@BulwarkOnline) June 17, 2026
वर्किंग लंच के दौरान ट्रंप के इस बयान पर वहां मौजूद अन्य देशों के नेता भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने अपनी और मोदी की कार्यशैली की तारीफ भी की. ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कहा कि मैं पीएम मोदी के जैसे शांत नहीं रह पाता हूं. उनकी तरह मैं शांत, कूल और पूरी तरह किलर नहीं हूं, जरा इन्हें देखिए.
राजनयिक गलियारों में डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों और दोनों नेताओं के बीच की पर्सनल केमिस्ट्री के रूप में देखा जा रहा है. ट्रंप का यह मजाकिया अंदाज दिखाता है कि वैश्विक मंच पर पीएम मोदी का प्रभाव किस कदर बढ़ चुका है, जहां दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति भी उनके कूल और टफ कॉम्बिनेशन का मुरीद हो गया है. दोनों नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर अब पूरी दुनिया की नजरें हैं.
इस दौरान जब ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या उन्हें उम्मीद है कि भारत पश्चिम एशिया में कोई भूमिका निभा पाएगा? इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि हां, मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि भारत हर चीज में बड़ी भूमिका निभाता है. जब तक वह (पीएम मोदी) नेता हैं, भारत बड़ी भूमिका निभाता रहेगा.
इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूं, व्हाइट हाउस में उनका यानी भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त है... यहां हर कोई भारत से प्यार करता है और वे इस व्यक्ति (पीएम मोदी) का बहुत सम्मान करते हैं. बता दें कि 16 महीनों के बाद पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो रही है. इससे पहले दोनों नेता व्हाइट हाउस में मिले थे, तब ट्रंप का राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल चंद महीने पहले ही शुरू हुआ था.