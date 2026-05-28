दफा हो जाओ! अमेरिका में भारतीय कपल पर सरेआम नस्लीय हमला, कैमरे में कैद हुई बदसलूकी-Video

Indian Couple Face Racist Attack In US: अमेरिका में एक भारतीय कपल पर म्यूजिक प्रोड्यूसर द्वारा सरेआम नस्लीय हमला किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. कार सवार शख्स ने कपल से देश से निकल जाने को कहा, जिस पर कपल ने बेहद शालीनता दिखाई. इस घटना पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की पुरानी टिप्पणी भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर देश में बेवकूफ लोग होते हैं.
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American Man Tells Indian Couple Go Back To Your Country: अमेरिका से एक बार फिर भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव (Racism) और बदसलूकी का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कार में बैठा एक अमेरिकी शख्स राह चलते एक भारतीय कपल को रोककर उन पर नस्लभेदी टिप्पणियां करता नजर आ रहा है. इस पूरी घटना के दौरान अपमानजनक बातें सुनने के बावजूद भारतीय कपल ने जिस धैर्य और शालीनता का परिचय दिया, उसकी सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है.
वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि कार के अंदर बैठा शख्स पहले उस भारतीय कपल से पूछता है कि क्या वे भारत से हैं. जब कपल हां में जवाब देता है, तो वह अगला सवाल दागता है कि क्या भारत अमेरिका से बेहतर है?
इस पर भारतीय शख्स बहुत ही शांत और मैच्योर तरीके से जवाब देते हुए कहता है कि दोनों देशों की अपनी-अपनी खूबियां हैं और उसका परिवार भारत में रहता है. भारतीय शख्स का यह संतुलित जवाब सुनते ही कार में बैठा अमेरिकी बुरी तरह भड़क जाता है. वह शख्स गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, हमें तुम लोग यहां नहीं चाहिए. तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा. मेरे देश से दफा हो जाओ.
I encountered some incredible H-1B indians, and I had to let them know something! pic.twitter.com/Qi8FyfcjzF
— tone (@AyTone4th) May 20, 2026
यह शर्मनाक घटना कहां की है, इसकी सटीक लोकेशन की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है. लेकिन इस वीडियो को खुद 'AyTone4th' नाम के एक एक्स यूजर ने गर्व के साथ शेयर किया है. इस यूजर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि मेरा सामना कुछ जबरदस्त H-1B भारतीयों से हुआ, और मुझे उन्हें कुछ बताना पड़ा! प्रोफाइल के मुताबिक, यह यूजर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है और इसका अकाउंट वेरिफाइड है. छानबीन में पता चला है कि यह शख्स पहले भी भारतीयों का मजाक उड़ाने वाले कई वीडियो शेयर कर चुका है, जिसमें से एक वीडियो एक भारतीय रेस्टोरेंट के अंदर का भी था.
इस घटना के बाद इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है. कई लोगों ने इस वीडियो में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को टैग कर कार्रवाई की मांग की है. दिलचस्प बात यह है कि मार्को रूबियो ने हाल ही में भारत का अपना राजकीय दौरा पूरा किया था. भारत दौरे के दौरान जब पत्रकारों ने रूबियो से अमेरिका में भारतीयों पर बढ़ते नस्लीय हमलों को लेकर सवाल पूछा था, तो उन्होंने बेहद बेबाक जवाब दिया था.
जब रूबियो से इस बारे में और अमेरिका में हो रहे नस्लीय हमलों पर सवाल हुआ, तो उन्होंने साफ कहा कि इस तरह का घटिया व्यवहार किसी एक देश तक सीमित नहीं है. रूबियो ने दो टूक शब्दों में कहा था कि लोग सोशल मीडिया पर और दुनिया के हर देश में, बदकिस्मती से, हर समय बेवकूफों जैसी बातें करते रहते हैं. हर देश में ऐसे बेवकूफ लोग मौजूद हैं. बहरहाल, अमेरिकी विदेश मंत्री की इस टिप्पणी के बीच आई इस ताजा वीडियो क्लिप ने एक बार फिर वहां रह रहे प्रवासियों की सुरक्षा और मानसिक उत्पीड़न को लेकर बहस छेड़ दी है.
नोट: ज़ी न्यूज इस वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है...
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