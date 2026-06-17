मोदी-ट्रंप मुलाकात से पहले अमेरिका का बड़ा कदम: 'इंडो-पैसिफिक कमांड' से हटाया 'इंडो', क्या संकट में है QUAD और भारत की दोस्ती?

अमेरिका ने अपने सबसे पुराने और सबसे बड़े एकीकृत सैन्य कमांड के नाम में बड़ा बदलाव किया है. अमेरिकी प्रशासन ने 'यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड' से 'इंडो' शब्द हटाकर इसे फिर से उसके पुराने नाम 'यूएस पैसिफिक कमांड' (USPACOM) के रूप में बहाल करने का फैसला किया है. फ्रांस में हो रहे जी-7 समिट में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से ठीक पहले ही ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सैन्य कमांड 'इंडो-पैसिफिक कमांड' से 'इंडो' शब्द हटा दिया है. इसका बहुत ही गहरा मतलब है. मई 2026 में ही जब शांग्री-ला डायलॉग में अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने अमेरिका की नई विदेश और रक्षा नीति तय करते समय ही 'इंडो' शब्द को इग्नोर करना शुरू कर दिया था.
अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब एशिया-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीति तेजी से बदल रही है. कमांड की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी संदेश में कहा गया कि पुराने नाम की बहाली उसके ऐतिहासिक विरासत का सम्मान करने और इस कमांड से जुड़े सैन्यकर्मियों में गौरव की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है. इसमें सबसे खास बात ये रही है कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान वाले गठबंधन 'QUAD' का आधार ही 'इंडो-पैसिफिक' को मिलाकर है. ऐसे में 'इंडो' शब्द को हटा देने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत को क्वाड से बाहर निकल आना चाहिए?
अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन ने 1 जनवरी 1947 को इस कमांड की स्थापना की थी. अगले लगभग 70 वर्षों तक यह 'यूएस पैसिफिक कमांड' यानी USPACOM के नाम से ही संचालित होता रहा. बाद में 2018 में इसका नाम बदलकर 'यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड' कर दिया गया था. उस समय अमेरिकी रणनीतिक हलकों में माना गया था कि यह बदलाव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग को प्रतिबिंबित करता है.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 'इंडो-पैसिफिक' शब्द केवल भौगोलिक पहचान नहीं था, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा था. इसका उद्देश्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को एक साझा रणनीतिक क्षेत्र के रूप में देखना था, जिसमें भारत को महत्वपूर्ण साझेदार माना गया. 2018 की मीडिया रिपोर्टों में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि वॉशिंगटन भारत के साथ रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना चाहता है. इसमें क्षेत्रीय समुद्री अभ्यासों और रणनीतिक साझेदारी का विस्तार भी शामिल था.
कमांड ने स्पष्ट किया है कि नाम में बदलाव के बावजूद उसके मूल उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. संगठन ने कहा कि क्षेत्रीय सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर 'मुक्त और खुले' क्षेत्र को बनाए रखने की उसकी प्रतिबद्धता पहले की तरह जारी रहेगी. इसका अर्थ यह है कि नाम बदलने के बावजूद अमेरिका की सुरक्षा और रणनीतिक प्राथमिकताओं में तत्काल किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं माना जा रहा है.
यह फैसला ऐसे समय सामने आया है जब पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण शांति समझौते की खबरें सामने आई हैं. इस संघर्ष ने वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित किया था और क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका पर भी चर्चा तेज कर दी थी. हालांकि,डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी सैन्य कमांड के नाम में बदलाव को केवल प्रतीकात्मक कदम मानना जल्दबाजी होगी. आने वाले समय में अमेरिका की क्षेत्रीय रणनीति और उसके साझेदार देशों के साथ संबंध इस बदलाव के वास्तविक प्रभाव को स्पष्ट करेंगे.