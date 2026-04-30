चोरी होकर अमेरिका पहुंची 'विरासत', अब US भारत को लौटाएगा प्राचीन मूर्तियां; 120 करोड़ से ज्यादा है कीमत

US News: अमेरिका ने भारत को करीब 120 करोड़ रुपये से भी अधिक कीमत की 657 दुर्लभ मूर्तियों को लौटाया है. इन प्रचीन कलाकृतियों को आर्टिफेक्ट इंटरनेशनल तस्करों ने स्मगलिंग करके अमेरिका ले गए थे. अमेरिका में मैनहट्टन जिला कार्यालय ने तस्करी कीं जांच के बाद फैसला लिया और इन सभी मूर्तियों को भारत को लौटाने की घोषणा की है.

दरअसल, इन मूर्तियों की कीमत करीब 14 मिलियन डॉलर बताई जा रही है और इनकी संख्या 657 है. अमेरिका की ओर से इन मूर्तियों की वापसी ने अंतरराष्ट्रीय स्मगलिंग नेटवर्क से जुड़ी एक बड़ी सांस्कृतिक चोरी का खुला कर रही है. बताया जा रहा है कि मैनहट्टन के जिला अटॉर्नी एल्विन एल ब्रैग जूनियर ने न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास की काउंसिल राजलक्ष्मी कदम की मौजूदगी में इन मूर्तियों की वापसी का ऐलान किया है.

कहां मिली थी ये कीमती मूर्तियां

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने तस्कर सुभाष कपूर और नैन्सी वीनर से जुड़े आपराधिक गिरोहों की चल रही जांच के दौरान इन बेशकीमती मूर्तियों को बरामद किया था. अमेरिकी अधिकारियों ने माना कि भारत को निशाना बनाकर सांस्कृतिक चोरी करने की कोशिश की जा रही है. वहीं, बताया गया कि 600 से अधिक प्राचीन और दुर्लभ आर्टफैक्ट वापस किया जा रहा है.

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बड़े अंतरराष्ट्रीय स्मगलिंग नेटवर्क का खुलासा

अमेरिकी अधिकारियों ने एक मामले की जांच के दौरान पाया कि भारत में सांस्कृतिक धरोहरों को निशाना बनाने वाले बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है और अधिकारी ने कहा कि चोरी हुई कलाकृतियों को वापस लाने के प्रयास की आवश्यकता है.

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भारत ने कहा थैंक्स

वहीं, अमेरिका के इस फैसले पर भारत की ओर से थैंक्यू कहा गया है. भारतीय वाणिज्य दूतावास के काउंसलर जनरल बिनय प्रधान ने अमेरिकी एजेंसियों समेत सिक्योरिटी की जांच टीम को धन्यवाद कहा है.

इन मूर्तियों के बारे में जानिए

अमेरिका की ओर से भारत को जो कलाकृतियां वापस की जाएंगी, उनमें कांस्य मूर्ति अवलोकितेश्वर शामिल है. इस मूर्ति की कीमत करीब 2 मिलियन डॉरल आकी गई है, जो रायपुर के महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम से चोरी हुई थी. इसके अलावा 7.5 मिलियन डॉलर की लाल बलुआ पत्थर की बुद्ध मूर्ति और एमपी के एक मंदिर से 2000 में लूटी गई नृत्य करते हुए भगवान गणेश की बलुआ पत्थर की मूर्ति शामिल है.

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