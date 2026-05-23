चार दिन के दौरे में पीएम मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो, अहम मुद्दों पर चर्चा के बीच दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता

PM Modi Marco Rubio meeting: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियों (Marco Rubio) क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की समिट में शामिल होने दिल्ली पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की.
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Rubio meets PM Modi in New Delhi: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अपने चार दिवसीय भारत दौरे के पहले अधिकारिक कार्यक्रम में दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को निकट भविष्य में व्हाइट हाउस आने का औपचारिक निमंत्रण सौंपा. आपको बताते चलें कि रुबियो की भारत यात्रा 26 मई तक रहेगी. आगे वो आगरा, जयपुर भी जाएंगे. भारत के साथ ऊर्जा संबंधी वार्ता और क्वाड देशों के मंत्रियों के साथ उनकी बैठक को कूटनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब भारत और अमेरिका अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने और आगे बढ़ने के प्रयास में जुटे हैं.
इस मुलाकात में भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हो रही प्रगति पर चर्चा हुई. रक्षा, रणनीतिक तकनीक, व्यापार-निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों पर विशेष बातचीत हुई. रुबियो ने पश्चिम एशिया समेत विभिन्न क्षेत्रीय और ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया. वहीं पीएम मोदी ने शांति प्रयासों के प्रति भारत का समर्थन दोहराया और कहा कि सभी संघर्षों का समाधान संवाद और कूटनीति से होना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजीं और भविष्य में लगातार संवाद जारी रखने की बात कही.
रुबियो का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में फारस की खाड़ी से लेकर एक बड़े इलाके में जारी सैन्य संघर्षों में अमेरिका बुरी तरह से उलझा हुआ है. हालांकि इस संकट का असर भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतों पर भी पड़ रहा है. खासकर होर्मुज का जलडमरूमध्य बंद होने की चलते तेल-गैस के दाम बढ़े हैं. हालांकि भारत पर बढ़ती कीमतों के प्रभाव को लेकर पूछे गए सवाल पर रुबियो ने भारत को 'महान साझेदार' बताया और यह भी कहा कि वो क्वाड देशों के मंत्रियों से मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं.
जब से ट्रंप का दूसरा टर्म शुरू हुआ है. बीते कुछ महीनों से खासकर एक साल में टैरिफ, वीजा बैन, निर्वासन और ट्रंप का पाकिस्तान की ओर झुकाव जैसे मुद्दों के चलते दोनों देशों के संबंध बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में भारत की अपनी पहली यात्रा पर रुबियो 26 मई को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे. इसके बाद अमेरिका लौट जाएंगे.
इससे पहले, रुबियो ने शनिवार कोलकाता स्थित मदर हाउस पहुंचे, जो मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मुख्यालय है. मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सिस्टर्स ने उनका स्वागत किया, जहां उन्होंने एक घंटे का वक्त बिताया. मदर हाउस की विजिट के बाद रुबियो ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित अनाथालय निर्मला शिशु भवन का दौरा किया. इसके बाद रुबियो दुनियाभर में मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल घूमने पहुंचे.
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