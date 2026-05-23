Advertisement
trendingNow13226901
Hindi Newsदेशचार दिन के दौरे में पीएम मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो, अहम मुद्दों पर चर्चा के बीच दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता

चार दिन के दौरे में पीएम मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो, अहम मुद्दों पर चर्चा के बीच दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता

PM Modi Marco Rubio meeting: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियों (Marco Rubio) क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की समिट में शामिल होने दिल्ली पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 23, 2026, 06:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM Modi, Marco Rubio Photo credit: @narendramodi/X
PM Modi, Marco Rubio Photo credit: @narendramodi/X

Rubio meets PM Modi in New Delhi: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अपने चार दिवसीय भारत दौरे के पहले अधिकारिक कार्यक्रम में दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को निकट भविष्य में व्हाइट हाउस आने का औपचारिक निमंत्रण सौंपा. आपको बताते चलें कि रुबियो की भारत यात्रा 26 मई तक रहेगी. आगे वो आगरा, जयपुर भी जाएंगे. भारत के साथ ऊर्जा संबंधी वार्ता और क्वाड देशों के मंत्रियों के साथ उनकी बैठक को कूटनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब भारत और अमेरिका अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने और आगे बढ़ने के प्रयास में जुटे हैं.

अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

इस मुलाकात में भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हो रही प्रगति पर चर्चा हुई. रक्षा, रणनीतिक तकनीक, व्यापार-निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों पर विशेष बातचीत हुई. रुबियो ने पश्चिम एशिया समेत विभिन्न क्षेत्रीय और ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया. वहीं पीएम मोदी ने शांति प्रयासों के प्रति भारत का समर्थन दोहराया और कहा कि सभी संघर्षों का समाधान संवाद और कूटनीति से होना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजीं और भविष्य में लगातार संवाद जारी रखने की बात कही.

भारत महान साझेदार: रुबियो

रुबियो का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में फारस की खाड़ी से लेकर एक बड़े इलाके में जारी सैन्य संघर्षों में अमेरिका बुरी तरह से उलझा हुआ है. हालांकि इस संकट का असर भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतों पर भी पड़ रहा है. खासकर होर्मुज का जलडमरूमध्य बंद होने की चलते तेल-गैस के दाम बढ़े हैं. हालांकि भारत पर बढ़ती कीमतों के प्रभाव को लेकर पूछे गए सवाल पर रुबियो ने भारत को 'महान साझेदार' बताया और यह भी कहा कि वो क्वाड देशों के मंत्रियों से मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

'भारत-अमेरिका के बीच दो साल से उतार-चढ़ाव भरे रिश्ते'

जब से ट्रंप का दूसरा टर्म शुरू हुआ है. बीते कुछ महीनों से खासकर एक साल में टैरिफ, वीजा बैन, निर्वासन और ट्रंप का पाकिस्तान की ओर झुकाव जैसे मुद्दों के चलते दोनों देशों के संबंध बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में भारत की अपनी पहली यात्रा पर रुबियो 26 मई को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे. इसके बाद अमेरिका लौट जाएंगे.

कोलकाता से शुरुआत

इससे पहले, रुबियो ने शनिवार कोलकाता स्थित मदर हाउस पहुंचे, जो मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मुख्यालय है. मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सिस्टर्स ने उनका स्वागत किया, जहां उन्होंने एक घंटे का वक्त बिताया. मदर हाउस की विजिट के बाद रुबियो ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित अनाथालय निर्मला शिशु भवन का दौरा किया. इसके बाद रुबियो दुनियाभर में मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल घूमने पहुंचे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

PM ModiMarco Rubio

Trending news

कॉकरोच नहीं... CJI अब ऐसा क्या बोले कि लोगों ने खुला खत लिख कहा- टिप्पणी वापस लें!
CJI Surya Kant
कॉकरोच नहीं... CJI अब ऐसा क्या बोले कि लोगों ने खुला खत लिख कहा- टिप्पणी वापस लें!
PM मोदी से मिले रुबियो, अहम मुद्दों पर चर्चा के बीच दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता
PM Modi
PM मोदी से मिले रुबियो, अहम मुद्दों पर चर्चा के बीच दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता
राज्यसभा के उस जादुई आंकड़े से सिर्फ 24 कदम दूर है NDA; क्या 18 जून को पलटेगी बाजी?
Rajyasabha
राज्यसभा के उस जादुई आंकड़े से सिर्फ 24 कदम दूर है NDA; क्या 18 जून को पलटेगी बाजी?
वैज्ञानिकों की डरावनी रिपोर्ट: भारत में 'Silent Killer' गर्मी का अलर्ट!
Silent Killer
वैज्ञानिकों की डरावनी रिपोर्ट: भारत में 'Silent Killer' गर्मी का अलर्ट!
बंगाल में बकरीद की छुट्टी 28 मई को, शुभेंदु अधिकारी ने बदला ममता बनर्जी का फैसला
Bakrid
बंगाल में बकरीद की छुट्टी 28 मई को, शुभेंदु अधिकारी ने बदला ममता बनर्जी का फैसला
लेह चॉपर क्रैश में बाल-बाल बचे 3 सैन्य अधिकारी, मेजर जनरल ने मलबे के साथ ली सेल्फी!
Leh Helicopter Crash
लेह चॉपर क्रैश में बाल-बाल बचे 3 सैन्य अधिकारी, मेजर जनरल ने मलबे के साथ ली सेल्फी!
फेक कागजों से बनाया करोड़ों का साम्राज्य, ED की बड़ी कार्रवाई में अजय सहगल गिरफ्तार
corruption
फेक कागजों से बनाया करोड़ों का साम्राज्य, ED की बड़ी कार्रवाई में अजय सहगल गिरफ्तार
भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है दुनिया... रोजगार मेले में बोले PM मोदी
Rozgar Mela 2026
भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है दुनिया... रोजगार मेले में बोले PM मोदी
एस्सेल ग्रुप के100 साल पूरे होने पर बोले डॉ सुभाष चंद्रा, बताया सफलता का मंत्र
Dr Subhash Chandra
एस्सेल ग्रुप के100 साल पूरे होने पर बोले डॉ सुभाष चंद्रा, बताया सफलता का मंत्र
'स्टार्टअप माइंडसेट' के साथ एस्सेल ग्रुप ने पूरे किए कामयाबी के 100 साल!
Essel Group
'स्टार्टअप माइंडसेट' के साथ एस्सेल ग्रुप ने पूरे किए कामयाबी के 100 साल!