'मैं मियामी से हूं लेकिन दिल्ली की गर्मी तो...', मंच पर छूटे अमेरिकी विदेश मंत्री के पसीने! Video Viral

दिल्ली में तपती गर्मी से तंग आकर रुबियो ने मजाकिया लहजे में कहा, मैंने सोचा अपना भाषण छोटा ही रखूं, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा गर्मी है. मैं मियामी से आता हूं वहां काफी उमस भरी गर्मी होती है, लेकिन दिल्ली में तो गर्मी का बिलकुल अलग ही स्तर है.'
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गर्मी अपने प्रचंड रूप में है देश के कई राज्यों सहित राजधानी दिल्ली का भी गर्मी से बुरा हाल है. इस बार गर्मी से देश की जनता ही नहीं बल्कि विदेशी मेहमानों पर भी जोरदार असर दिखाई दिया है. अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रुबियो भारत के दौरे पर हैं और राजधानी दिल्ली में जब वो मीडिया को संबोधित करने के लिए खड़े हुए तो उनके ऊपर भी दिल्ली की गर्मी का असर साफ तौर पर दिखाई दिया. दिल्ली में तपती गर्मी से तंग आकर रुबियो ने मजाकिया लहजे में कहा, मैंने सोचा अपना भाषण छोटा ही रखूं, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा गर्मी है. मैं मियामी से आता हूं वहां काफी उमस भरी गर्मी होती है, लेकिन दिल्ली में तो गर्मी का बिलकुल अलग ही स्तर है.'
मीडिया को संबोधित करते हुए रुबियो ने अचानक अपनी घड़ी देखी और बहुत ही हल्के अंदाज में पूछा, 'अभी कितना समय हुआ है? इस वक्त तक तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए था, है ना?' उनकी इस टिप्पणी पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जोरदार ठहाके लगाए. सोशल मीडिया पर भी रुबियो की ये क्लिप तेजी से वायरल हो रही है. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि दिल्ली की गर्मी ने दुनिया के बड़े नेताओं को भी हैरान कर दिया.
#WATCH | Delhi | On talks with Iran, US Secretary of State Marco Rubio says, "There's been some progress made...Even as I speak to you now, there's some work being done...This issue needs to be solved, as the President said one way or the other. Iran can never have nuclear… pic.twitter.com/eoFZBiglCi
— ANI (@ANI) May 23, 2026
ईरान के साथ बातचीत पर मार्को रूबियो ने बताया, 'दोनों देशों के बीच बातचीत थोड़ी आगे बढ़ी है. अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब भी कुछ काम चल रहा है... इस मुद्दे को हल करना जरूरी है, जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है - चाहे किसी भी तरह से हो. ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकते. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बिना किसी टोल के खुला रखना होगा. उन्हें अपना अत्यधिक एनरिच्ड यूरेनियम सौंपना होगा. ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार उठाए जाने वाले मुद्दे हैं. उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रहती है कि इस मामले को कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जाए. अभी हम इसी पर काम कर रहे हैं... हमें उम्मीद है कि यह कूटनीतिक रास्ते से ही हो जाएगा. हम इसी पर काम कर रहे हैं...'
US सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रूबियो कहते हैं, 'अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ, हमारे 250वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए यहां होना, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र - संयुक्त राज्य अमेरिका, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र - भारत, अब और भविष्य में भी स्वाभाविक साझेदार हैं. यह पहले से ही एक बेहतरीन रिश्ता है. हम मिलकर बहुत कुछ करते हैं और अभी बहुत कुछ और करना बाकी है. मुझे उम्मीद है कि यह दौरा उन क्षेत्रों में और भी योगदान देगा, जिनमें हम विभिन्न रूपों, क्षेत्रों और सेक्टरों में मिलकर काम करते हैं.'
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