Advertisement
trendingNow12942188
Hindi Newsदेश

'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना...', पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा, बीजेपी बोली-बहुत देर कर दी

P Chidambaram big 26/11 confession: पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने 26/11 मुंबई हमले पर बहुत बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार पाकिस्तान पर हमला करना चाहती थी, लेकिन अमेरिकी दबाव की वजह से इसे रोक दिया गया था. जिसके बाद बीजेपी ने जमकर इस मामले में कांग्रेस को घेरा है. जानें पूरी बात. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 30, 2025, 12:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना...', पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा, बीजेपी बोली-बहुत देर कर दी

US stopped acting against Pak 26/11: 2008 के मुंबई आतंकी हमले (26/11) ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. अब 17 सालों बाद पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि उस समय यूपीए सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार किया था, लेकिन अमेरिका और अन्य देशों के दबाव के चलते ऐसा नहीं हो सका. चिदंबरम ने एक मीडिया चैनल के हालिया इंटरव्यू में कहा, "पूरा विश्व दिल्ली पर टूट पड़ा था कि युद्ध शुरू मत करो." आइए जानते हैं पूरे खुलासे.

क्या बोले चिदंबरम?
चिदंबरम ने बताया कि मुंबई हमले के कुछ दिन बाद ही जब वह गृह मंत्री बने अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस उनसे और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने दिल्ली आई थीं. राइस ने साफ कहा था, "कृपया कोई जवाबी कार्रवाई न करें." चिदंबरम ने स्वीकार किया कि उनके मन में बदले की कार्रवाई का विचार आया था. उन्होंने कहा, "बिना कोई सरकारी रहस्य खोले, मैं कह सकता हूं कि मेरे दिमाग में प्रतिशोध का ख्याल आया था." उन्होंने प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण लोगों के साथ इस पर चर्चा की, लेकिन विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश सेवा (IFS) की सलाह के चलते कोई सैन्य कदम नहीं उठाया गया.

बीजेपी का तीखा हमला
चिदंबरम के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी. बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया कि क्या सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह ने इस कार्रवाई को रोका था. उन्होंने कहा, "17 साल बाद चिदंबरम ने माना कि 26/11 को विदेशी दबाव में गलत तरीके से हैंडल किया गया." केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भी इसे "बहुत देर से आया बयान" करार दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई हमला: क्या हुआ था?
26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, ताजमहल पैलेस होटल, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और नरीमन हाउस पर हमला किया था. इस हमले में 175 लोग मारे गए थे. आतंकी अजमल कसाब को मुंबई पुलिस ने पकड़ा, जिसे 2012 में फांसी दी गई.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

P Chidambaram

Trending news

RSS के 100 साल पूरे, 1 अक्टूबर को समारोह, शामिल होंगे पीएम मोदी
RSS completes 100 years
RSS के 100 साल पूरे, 1 अक्टूबर को समारोह, शामिल होंगे पीएम मोदी
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
P Chidambaram
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
Post Office FD Rules
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
किस आधार पर PM मोदी ने ट्रंप का दिया साथ? गाजा में सीजफायर प्लान पर लगाई मुहर
gaza
किस आधार पर PM मोदी ने ट्रंप का दिया साथ? गाजा में सीजफायर प्लान पर लगाई मुहर
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
durga puja
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
BMC elections
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
India-Germany Military Cooperation
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
;