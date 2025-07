मोदी की 'दोस्ती' का खामियाजा... पहले ही सरकार को घेर रहे थे राहुल गांधी, ट्रंप की पेनाल्टी पर भड़की कांग्रेस

Trump Imposes 25% Tarrif Penalty: ऐसे समय में जब कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दल डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट का हवाला देकर पाकिस्तान के साथ सीजफायर पर सरकार को घेर रहे हैं, अंकल सैम ने एक और ट्वीट कर खलबली मचा दी है. भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान करते हुए US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है उसमें कुछ बातें कैपिटल लेटर में लिखी गई हैं. इसमें टैरिफ, पेनाल्टी, रूस, चीन का भी जिक्र है. संसद सत्र चल रहा है, ऐसे में विपक्ष सरकार पर और हमलावर हो सकता है. ट्रंप के टैरिफ ऐलान पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी की 'दोस्ती' का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है.

'मोदी ने ट्रंप का प्रचार किया'

ट्रंप ने ट्वीट किया ही था कि कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया, 'ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ ठोक दिया, साथ ही पेनल्टी भी लगा दी. नरेंद्र मोदी की 'दोस्ती' का खामियाजा देश भुगत रहा है.' तल्ख अंदाज में कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से कहा गया- 'मोदी ने ट्रंप का प्रचार किया. लपक-लपककर गले मिले. फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया में ट्रेंड कराया. आखिर में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ठोक दिया. भारत की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है.'

वैसे भी पिछले 48 घंटे में कई बार राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने ट्रंप के ट्वीट का जिक्र कर सरकार पर सवाल दागे थे. दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों पर एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमले की नाकाम कोशिश की फिर अचानक एक शाम सीजफायर का ट्वीट ट्रंप की तरफ से आया था. एक दिन पहले ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए चुनौती दी थी कि हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी संसद में बताएं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं. आज सुबह भी जब राहुल कैमरे के सामने आए तो उन्होंने कहा कि पीएम ने नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं. हालांकि पीएम ने एक दिन पहले संसद में कहा था कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा. आज राहुल ने दिन में कहा कि अगर पीएम बोले तो ट्रंप खुलकर बोलेंगे. यह सब हलचल चल ही रही थी तभी ट्रंप ने एक और सनसनीखेज ऐलान कर दिया.

US President Donald Trump announces 25% tariffs on India starting August 1st.

Posts, "Remember, while India is our friend, we have, over the years, done relatively little business with them because their Tariffs are far too high, among the highest in the World, and they have the… pic.twitter.com/eqVj981lGD

