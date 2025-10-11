Advertisement
US के तो सुर बदल गए...पाकिस्तान पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, झोली भरकर की PM मोदी की तारीफ

गोर ने कहा, 'मेरा भारत में होना एक सम्मान और विशेषाधिकार है. हमारी कई शानदार बैठकें हुईं. मैंने अभी- अभी प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक अविश्वसनीय बैठक खत्म की है. इस बैठक में मैंने पीएम मोदी से द्विपक्षीय मुद्दों पर जिसमें डिफेंस, ट्रेड और  रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी सहित कई मुद्दों पर बातचीत की.'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 10:13 PM IST
US के तो सुर बदल गए...पाकिस्तान पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, झोली भरकर की PM मोदी की तारीफ

अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने शनिवार (11 अक्टूबर) की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद तो अमेरिका के जैसे सुर ही बदल गए हों. अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को बहुत महत्व दिया. इसके पहले शुक्रवार को गोर अमेरिका से नई दिल्ली पहुंचे थे. गोर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी भारत में कई शानदार मीटिंग हुई. इसमें विदेशमंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिश्रा के साथ हुईं बैठकें शामिल हैं.  

इन मुलाकातों के बाद भारत के लिए अमेरिकी राजदूत ने जमकर तारीफ की. गोर ने कहा, 'मेरा भारत में होना एक सम्मान और विशेषाधिकार है. हमारी कई शानदार बैठकें हुईं. मैंने अभी- अभी प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक अविश्वसनीय बैठक खत्म की है. इस बैठक में मैंने पीएम मोदी से द्विपक्षीय मुद्दों पर जिसमें डिफेंस, ट्रेड और  रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी सहित कई मुद्दों पर बातचीत की.'

 

पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे अमेरिकी राजदूत
अमेरिकी राजदूत ने भारत और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए आगे कहा, 'हमने महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व और दोनों देशों के लिए इसकी अहमियत पर भी चर्चा की. अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में मैं दोनों देशों के लिए आने वाले दिनों को लेकर आशावादी हूं.' इसके अलावा गोर ने ये भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को एक महान और व्यक्तिगत मित्र मानते हैं.

 

समझौते के बिना मोदी-ट्रंप में मुलाकात असंभव
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका कार्यालय इस उम्मीद में बैठे हैं कि संभवतः बिना किसी  समझौते के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की उम्मीद कर रहे हैं. वहीं भारतीय व्यवस्था अपनी परंपरा को बनाए हुए है क्योंकि ऐसे मामलों में भारत ऐसे काम नहीं करता है. आदर्श रूप से देखा जाए तो दोनों नेता एक समझौते के बाद एक दूसरे से बात करेंगे. हालांकि ट्रंप ने अब वाशिंगटन को पुरानी परंपराओं से हटकर एक नया माहौल खड़ा कर दिया है और प्रोटोकॉल के लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांतों को उल्टा कर दिया है.  

अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को लिखा पत्र!  
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक  8 अक्टूबर को अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पत्र लिखा. जिसमें कांग्रेस सदस्य डेबोरा रॉस और रो खन्ना की अगुवाई में ट्रंप से भारत पर लगाए गए 50 फीसदी वाले टैरिफ को लेकर कहा कि इस वजह से दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच तनाव खड़ा हो गया. इसकी वजह से दोनों देशों के लिए नकारात्मक परिणाम हो रहे हैं. सांसदों ने अपने पत्र में ट्रंप से भारत से तुरंत रिश्ते सुधारने की अपील की है.

यह भी पढ़ेंः 'कोई घुसपैठ कर रहा है तो...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

