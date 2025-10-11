US के तो सुर बदल गए...पाकिस्तान पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, झोली भरकर की PM मोदी की तारीफ

अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने शनिवार (11 अक्टूबर) की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद तो अमेरिका के जैसे सुर ही बदल गए हों. अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को बहुत महत्व दिया. इसके पहले शुक्रवार को गोर अमेरिका से नई दिल्ली पहुंचे थे. गोर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी भारत में कई शानदार मीटिंग हुई. इसमें विदेशमंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिश्रा के साथ हुईं बैठकें शामिल हैं.

इन मुलाकातों के बाद भारत के लिए अमेरिकी राजदूत ने जमकर तारीफ की. गोर ने कहा, 'मेरा भारत में होना एक सम्मान और विशेषाधिकार है. हमारी कई शानदार बैठकें हुईं. मैंने अभी- अभी प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक अविश्वसनीय बैठक खत्म की है. इस बैठक में मैंने पीएम मोदी से द्विपक्षीय मुद्दों पर जिसमें डिफेंस, ट्रेड और रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी सहित कई मुद्दों पर बातचीत की.'

Glad to receive Mr. Sergio Gor, Ambassador-designate of the US to India. I’m confident that his tenure will further strengthen the India–US Comprehensive Global Strategic Partnership.@SergioGor pic.twitter.com/WSzsPxrJXv — Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2025

पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे अमेरिकी राजदूत

अमेरिकी राजदूत ने भारत और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए आगे कहा, 'हमने महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व और दोनों देशों के लिए इसकी अहमियत पर भी चर्चा की. अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में मैं दोनों देशों के लिए आने वाले दिनों को लेकर आशावादी हूं.' इसके अलावा गोर ने ये भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को एक महान और व्यक्तिगत मित्र मानते हैं.

#WATCH | Delhi: US Ambassador-designate to India, Sergio Gor, says, "President Trump considers Prime Minister Modi a great and personal friend. In fact, just before I left for New Delhi, they had an incredible phone call. And that is something that will continue over the weeks… pic.twitter.com/9iHXdAPWk7 — ANI (@ANI) October 11, 2025

समझौते के बिना मोदी-ट्रंप में मुलाकात असंभव

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका कार्यालय इस उम्मीद में बैठे हैं कि संभवतः बिना किसी समझौते के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की उम्मीद कर रहे हैं. वहीं भारतीय व्यवस्था अपनी परंपरा को बनाए हुए है क्योंकि ऐसे मामलों में भारत ऐसे काम नहीं करता है. आदर्श रूप से देखा जाए तो दोनों नेता एक समझौते के बाद एक दूसरे से बात करेंगे. हालांकि ट्रंप ने अब वाशिंगटन को पुरानी परंपराओं से हटकर एक नया माहौल खड़ा कर दिया है और प्रोटोकॉल के लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांतों को उल्टा कर दिया है.

अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को लिखा पत्र!

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 8 अक्टूबर को अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पत्र लिखा. जिसमें कांग्रेस सदस्य डेबोरा रॉस और रो खन्ना की अगुवाई में ट्रंप से भारत पर लगाए गए 50 फीसदी वाले टैरिफ को लेकर कहा कि इस वजह से दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच तनाव खड़ा हो गया. इसकी वजह से दोनों देशों के लिए नकारात्मक परिणाम हो रहे हैं. सांसदों ने अपने पत्र में ट्रंप से भारत से तुरंत रिश्ते सुधारने की अपील की है.

