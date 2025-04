PM मोदी से मिलकर गदगद हो गए JD वेंस, बताया महान नेता, ट्रैरिफ को लेकर क्या हुई डील?

US Vice President JD Vance Meets PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से दिल्ली में मुलाकात की. भारत और अमेरिका ने सोमवार को कहा कि दोनों देशों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत में ‘‘महत्वपूर्ण प्रगति’’ की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने रक्षा, ऊर्जा और सामरिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक वार्ता की.

परिवार के साथ वेंस मिले पीएम से

वेंस, भारतीय मूल की अपनी पत्नी उषा चिलुकुरी और तीन बच्चों- बेटे इवान, विवेक और बेटी मीराबेल के साथ भारत की चार दिवसीय निजी यात्रा पर दिल्ली पहुंचे. उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिका के नए शुल्क को लेकर वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ रहा है. ‘व्हाइट हाउस’ ने कहा कि वेंस और मोदी ने व्यापार समझौते के लिए वार्ता में ‘‘महत्वपूर्ण प्रगति’’ का स्वागत किया और वार्ता के लिए ‘‘संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने’’ की औपचारिक घोषणा की, जिसमें आर्थिक प्राथमिकताओं के बारे में आगे की चर्चाओं के लिए एक खाका तैयार हुआ.

21वीं सदी की निर्णायक साझेदारी भारत और अमेरिका की

मोदी ने आधिकारिक वार्ता के बाद अपने आवास सात, लोक कल्याण मार्ग पर वेंस, उनके परिवार के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया. रात्रि भोज में कई केंद्रीय मंत्री और अमेरिकी अधिकारी भी शामिल हुए. प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि मोदी ने वेंस को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कहा कि वह इस वर्ष के अंत में उनकी भारत यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी ‘‘हमारे लोगों और दुनिया के बेहतर भविष्य’’ के लिए 21वीं सदी की निर्णायक साझेदारी होगी. भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि फरवरी में वाशिंगटन डीसी में मोदी और ट्रंप की वार्ता के दौरान सहमति बनी थी. व्यापार समझौते में टैरिफ (शुल्क) और बाजार पहुंच सहित कई मुद्दों पर सहमति बनने की संभावना है.

Pleased to welcome US @VP @JDVance and his family in New Delhi. We reviewed the fast-paced progress following my visit to the US and meeting with President Trump. We are committed to mutually beneficial cooperation, including in trade, technology, defence, energy and… pic.twitter.com/LRNmodIZLB

वेंस ने कहा पीएम मोदी महान नेता

वहीं वेंस ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ‘‘आज शाम प्रधानमंत्री मोदी से मिलना सम्मान की बात थी. वह एक महान नेता हैं. वह मेरे परिवार से बेहद स्नेह से मिले.’’ उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में मैं भारत के लोगों के साथ हमारी दोस्ती और सहयोग को मजबूत करने के लिए काम करने को उत्सुक हूं.’’ मोदी और वेंस ने रूस-यूक्रेन संघर्ष सहित आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और आगे बढ़ने के लिए ‘‘वार्ता और कूटनीति’’ का आह्वान किया.

It was an honor to see Prime Minister Modi this evening. He’s a great leader and he was incredibly kind to my family.

I look forward to working under President Trump’s leadership to strengthen our friendship and cooperation with the people of India! https://t.co/pCWmxcFjw8

— JD Vance (@JDVance) April 21, 2025