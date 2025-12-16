फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, कर्नाटक की पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने बचाई जान; CM सिद्धारमैया ने भी की तारीफ

Anjali Nimbalkar: कर्नाटक की पूर्व विधायक डॉ. अंजली निंबालकर ने रविवार को गोवा-नई दिल्ली फ्लाइट में एक मेडिकल इमरजेंसी के दौरान अमेरिकी महिला की जान बचाई. निंबालकर, जो गोवा, दमन और दीव, और दादरा नगर हवेली की AICC सचिव सह-प्रभारी भी हैं कांग्रेस के रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट चोरी' रैली में शामिल होने के लिए यात्रा कर रही थीं.

फ्लाइट के दौरान एक अमेरिकी महिला को अचानक बेचैनी और कंपकंपी महसूस हुई, जिसके बाद वह बेहोश हो गईं और उनकी नब्ज बंद हो गई. डॉ. निंबालकर ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) शुरू किया और महिला को होश में लाया. निंबालकर ने पूरी फ्लाइट के दौरान महिला के पास रहकर उनकी स्थिति पर नजर रखी और उन्हें आराम देने की कोशिश की. दिल्ली में लैंडिंग के बाद अमेरिकी महिला को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया. इस साहसिक और मानवीय कार्य की यात्रियों और फ्लाइट क्रू ने जमकर सराहना की.

सीएम सिद्धारमैया ने की डॉ. निंबालकर की तारीफ

इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डॉ. निंबालकर के इस कार्य की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि गोवा-नई दिल्ली फ्लाइट के दौरान पूर्व विधायक डॉ. अंजली निंबालकर द्वारा दिखाई गई सूझबूझ और दयालुता को लेकर मैं बेहद गर्वित हूं. जब एक अमेरिकी महिला को मेडिकल इमरजेंसी हुई तो डॉ. निंबालकर ने तुरंत CPR दिया और एक जान बचाई. सीएम सिद्धारमैया ने आगे कहा कि जो बात इसे और भी प्रेरणादायक बनाती है, वह यह है कि डॉ. निंबालकर राजनीति में सक्रिय होते हुए भी अपने चिकित्सा पेशे से पूरी तरह जुड़ी हैं और किसी भी संकट में बिना सोचें सेवा करने के लिए तैयार रहती हैं. यह निस्वार्थ कार्य न केवल पेशेवर विशेषज्ञता को दर्शाता है, बल्कि इंसानियत, सेवा और जिम्मेदारी की गहरी भावना को भी दिखाता है.

Deeply moved and incredibly proud to hear about the remarkable presence of mind and compassion shown by former Khanapur MLA Dr. Anjali Nimbalkar during a Goa–New Delhi flight. When an American woman suffered a medical emergency mid-air, Dr. Anjali instantly rose to the occasion… pic.twitter.com/CE65RVxl0Q — Siddaramaiah (@siddaramaiah) December 14, 2025

मुख्यमंत्री के इस समर्थन और प्रशंसा पर डॉ. अंजली निंबालकर ने X पर जवाब देते हुए लिखा कि यह एक डॉक्टर के तौर पर मेरा काम और कर्तव्य है कि जब भी जरूरत हो इस तरह से सेवा करूं. यह बात आपके जैसे व्यक्ति से सुनकर बहुत मायने रखती है जो खुद सामाजिक प्रतिबद्धता का उदाहरण हैं.