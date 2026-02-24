डिग्री की दौड़ में हिंदू अव्वल: कैसे बने अमेरिका के सबसे शिक्षित धार्मिक समूह? आस-पास भी नहीं अन्य लोग

Most educated religious groups in USA: अमेरिका में धर्म और समाज को लेकर हुए एक सबसे बड़े सर्वे ने दुनिया के सामने चौंकाने वाले डाटा को सबके सामने रखा है. प्यू रिसर्च सेंटर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में हिंदू धर्म के लोग सबसे ज्यादा शिक्षित धार्मिक समूह बनकर उभरे हैं. लगभग 70% हिंदू वयस्कों के पास कॉलेज की डिग्री है, जो यहूदियों और ईसाइयों जैसे समूहों से अधिक है. आज हम इस रिसर्च के बारे में डिटेल से जानेंगे.

रिसर्च में ये भी देखा गया कि बाकी धर्मों में भी पढ़ाई का लेवल अच्छा है, लेकिन हिंदुओं के बराबर नहीं है. उदाहरण के लिए, एपिस्कोपलियन धर्म के 67%, यहूदी धर्म के 65%, और अग्नॉस्टिक लोगों के 53% वयस्कों के पास स्नातक की डिग्री है.

इसी तरह, एथीस्ट 48%, मुसलमान 44%, और बौद्ध 41% लोगों के पास स्नातक डिग्री है. कैथोलिकों में यह प्रतिशत 35% है, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है. इवांजेलिकल्स में सबसे कम, सिर्फ 29% लोगों ने स्नातक डिग्री हासिल की है.

यहूदी धर्म है दूसरा सबसे शिक्षित धर्म

यहूदी वयस्कों को दूसरे सबसे शिक्षित धार्मिक समूह के रूप में देखा गया है. लगभग 60% यहूदी वयस्कों के पास स्नातक की डिग्री है. प्रोटेस्टेंट चर्चों के अनुयायियों में शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय औसत से थोड़ा ऊपर है. जबकि मुसलमानों में 40% लोगों ने स्नातक की डिग्री ली है, ये औसत से अधिक है, लेकिन हिंदू और यहूदी समुदायों की तुलना में कम है.

धार्मिक रूप से जुड़े लोगों को पढ़ाई का शौक

वहीं जिहोवा के साक्षियों और कुछ ब्लैक प्रोटेस्टेंट चर्चों में शिक्षा का स्तर कम पाया गया है. जो लोग धार्मिक रूप से जुड़े हैं, उनमें भी पढ़ाई का स्तर काफी अच्छा है. एथीस्ट और अग्नॉस्टिक दोनों समूहों में कॉलेज डिग्री रखने वाले लोगों की संख्या राष्ट्रीय औसत से ऊपर है. ये दर्शाता है कि धार्मिक रूप से जुड़े हुए लोगों में भी शिक्षा का स्तर अलग-अलग है और कई लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं.

पढ़े-लिखे लोगों को दी जाती है अधिक प्राथमिकता

रिसर्च में ये भी बताया गया है कि अमेरिका में लगभग 40% वयस्कों के पास स्नातक या उससे ऊपर की डिग्री है. रिसर्च में यह साफ नहीं किया गया कि अलग-अलग धर्मों में शिक्षा का स्तर अलग क्यों है, लेकिन इसमें माइग्रेशन की भूमिका को जरूरी बताया गया है. कई हिंदू वयस्क या उनके माता-पिता अच्छी शिक्षा और विशेषज्ञता वाले पेशों से आते हैं, ये बात अमेरिका की उस नीति से मेल खाती है, जिसमें पढ़े-लिखे और हुनर वाले लोगों को आने की प्राथमिकता दी जाती है.

प्यू रिसर्च सेंटर की यह रिपोर्ट अमेरिका में धर्म की स्थिति पर सबसे सही अध्ययन माना जाता है. इसमें केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि शिक्षा, आय, उम्र और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को भी देखा गया है. ये रिसर्च अमेरिकी धार्मिक समुदायों में शिक्षा की प्रवृत्ति और उनके समाज में लोगों की स्थिति को समझने में मदद करता है.

