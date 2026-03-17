Advertisement
trendingNow13144603
Hindi Newsदेशदेश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?, अमेरिकी रिपोर्ट का समर्थन करने पर कांग्रेस पर बरसे संबित पात्रा

'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', अमेरिकी रिपोर्ट का समर्थन करने पर कांग्रेस पर बरसे संबित पात्रा

अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता आयोग की हालिया रिपोर्ट पर देश में सियासत गरमा गई है. बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर इस रिपोर्ट का समर्थन करने का आरोप लगाया है. इस अमेरिकी रिपोर्ट में RSS और R&AW पर बैन लगाने की बात कही गई है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीजेपी सांसद संबित पात्रा एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी.
बीजेपी सांसद संबित पात्रा एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी.

USCIRF Report: बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने मंगलवार (17 मार्च) को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा. संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की हालिया रिपोर्ट का समर्थन करने का आरोप लगाया. बता दें कि इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (R&AW) पर बैन लगाने का प्रस्ताव रखा गया है. 

दरअसल, मीडियाकर्मियों से बात करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर जवाब दिया है. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी आयोग पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करता है. संबित पात्रा ने दावा किया कि इस रिपोर्ट के स्रोत अविश्वसनीय हैं और उसके दावों में कोई तथ्य नहीं है. 

राहुल गांधी पर बरसे बीजेपी सांसद 

बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि कांग्रेस ने आधिकारिक माध्यम से यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट का समर्थन किया है और उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि वे किस हद तक भारत के खिलाफ जा सकते हैं. संबित पात्रा की ओर से कहा गया कि अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग नामक एक संस्था है, जिसने मार्च 2026 में अपनी एक रिपोर्ट में RSS और R&AW पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय ने इस पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है और कहा कि यह अमेरिकी आयोग पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करता है. इसके स्रोत विश्वसनीय नहीं हैं. विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट पर लगाई क्लास 

गौरतलब है कि भारत सरकार की ओर से सोमवार को यूएससीआईआरएफ की उस रिपोर्ट को खारिज किया गया, जिसमें अमेरिकी सरकार को भारत को विशेष चिंता का देश (CPC) घोषित करने और कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी. सोमवार को ही विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि रिपोर्ट में भारत के चित्रण में पूर्वाग्रह और पक्षपात पाया गया है.

यह भी पढ़ें: बंगाल चुनाव: 2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेगी टीएमसी, उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं ममता बनर्जी

 

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? 

अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) की नवीनतम रिपोर्ट का संज्ञान लिया है. हम भारत के बारे में इसके पूर्वाग्रही और पक्षपातपूर्ण चित्रण को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं. पिछले कई वर्षों से यूएससीआईआरएफ वस्तुनिष्ठ तथ्यों के बजाय संदिग्ध स्रोतों और वैचारिक कथनों पर भरोसा करते हुए भारत की विकृत और चुनिंदा छवि प्रस्तुत करता रहा है. इस तरह के बार-बार किए गए गलत बयान आयोग की विश्वसनीयता को ही कमजोर करते हैं. (इनपुट- एएनआई)

यह भी पढ़ें: Bengal Elections: ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'; शुभेंदु अधिकारी से होगी टक्कर

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Sambit Patra

Trending news

18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
weather update
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
Iran-Israel War
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
congress
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई..., साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
Sonam Wangchuk
रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई..., साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
West Bengal elections 2026
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
PNG and CNG Supply
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
West Bengal
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
West Bengal Election 2026
ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
West Bengal elections 2026
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद
Politics
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद