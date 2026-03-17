'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', अमेरिकी रिपोर्ट का समर्थन करने पर कांग्रेस पर बरसे संबित पात्रा

USCIRF Report: बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने मंगलवार (17 मार्च) को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा. संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की हालिया रिपोर्ट का समर्थन करने का आरोप लगाया. बता दें कि इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (R&AW) पर बैन लगाने का प्रस्ताव रखा गया है.

दरअसल, मीडियाकर्मियों से बात करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर जवाब दिया है. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी आयोग पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करता है. संबित पात्रा ने दावा किया कि इस रिपोर्ट के स्रोत अविश्वसनीय हैं और उसके दावों में कोई तथ्य नहीं है.

राहुल गांधी पर बरसे बीजेपी सांसद

बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि कांग्रेस ने आधिकारिक माध्यम से यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट का समर्थन किया है और उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि वे किस हद तक भारत के खिलाफ जा सकते हैं. संबित पात्रा की ओर से कहा गया कि अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग नामक एक संस्था है, जिसने मार्च 2026 में अपनी एक रिपोर्ट में RSS और R&AW पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय ने इस पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है और कहा कि यह अमेरिकी आयोग पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करता है. इसके स्रोत विश्वसनीय नहीं हैं. विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है.

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विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट पर लगाई क्लास

गौरतलब है कि भारत सरकार की ओर से सोमवार को यूएससीआईआरएफ की उस रिपोर्ट को खारिज किया गया, जिसमें अमेरिकी सरकार को भारत को विशेष चिंता का देश (CPC) घोषित करने और कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी. सोमवार को ही विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि रिपोर्ट में भारत के चित्रण में पूर्वाग्रह और पक्षपात पाया गया है.

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विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) की नवीनतम रिपोर्ट का संज्ञान लिया है. हम भारत के बारे में इसके पूर्वाग्रही और पक्षपातपूर्ण चित्रण को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं. पिछले कई वर्षों से यूएससीआईआरएफ वस्तुनिष्ठ तथ्यों के बजाय संदिग्ध स्रोतों और वैचारिक कथनों पर भरोसा करते हुए भारत की विकृत और चुनिंदा छवि प्रस्तुत करता रहा है. इस तरह के बार-बार किए गए गलत बयान आयोग की विश्वसनीयता को ही कमजोर करते हैं. (इनपुट- एएनआई)

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