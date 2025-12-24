Advertisement
trendingNow13051846
Hindi Newsदेशउत्तर भारतीय बंटोगे तो पिटोगे... महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के सामने किसने लगाए पोस्टर?

उत्तर भारतीय बंटोगे तो पिटोगे... महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के सामने किसने लगाए पोस्टर?

Maharashtra: महाराष्ट्र में एक तरफ जहां MNS और शिवसेना UBT ने 20 वर्षों बाद फिर से एक होने का फैसला लिया है, वहीं दूसरी तरफ BMC चुनाव से पहले नया नारा सामने आ गया है. शिवसेना दफ्तर के बाहर 'उत्तर भारतीयो बटोगे तो पिटोगे' के पोस्टर लगे हुए हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 24, 2025, 02:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उत्तर भारतीय बंटोगे तो पिटोगे... महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के सामने किसने लगाए पोस्टर?

Uttar Bhartiyon Batoge to Pitoge: महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले सियासी पारा हाई हो गया है. एक तरफ जहां ठाकरे भाइयों ने 20 वर्षों के मनमुटाव को खत्म करते हुए आज इकट्ठे हो गए हैं. इसी बीच पोस्टर वार भी शुरू हो गया है. मुंबई में कुछ जगहों पर 'उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे' के पोस्टर लगे हैं. बताया जा रहा है कि ये पोस्टर सुनील शुक्ला ने लगाया है जो उत्तर भारतीय विकास सेना का अध्यक्ष हैं.

कुछ पोस्टर शिवसेना के दफ्तर के बाहर भी लगे हुए. वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि 'शिवसेना भवन' के बाहर कई ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं, जिन पर लिखा हुआ है,'उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे'. इसके अलावा मनसे नेता संदीप देशपांडे ने धमकी देते हुए कहा की उत्तर भारतीय अगर बटेगा तो पिटेगा और नहीं बटेगा तो भी पिटेगा.

ठाकरे ब्रदर्स ने मिलाया हाथ

महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज यानी बुधवार को ठाकरे ब्रदर्स फिर से एक हो गए हैं. दोनों ने 20 वर्षों की तल्खियों को नजर अंदाज करते हुए आज एक दूसरे का हाथ थाम लिया है. इसी बीच जब इस बारे में राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से पूछा गया तो उन्होंने मनसे को बचाते हुए कहा कि उनका पीटने का मतलब कुछ और है मारना का नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के संस्थापक राज ठाकरे ने बुधवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और नासिक नगर निगम के आगामी चुनावों के लिए औपचारिक रूप से गठबंधन की घोषणा कर दी. दोनों का साथ आना मराठी वोट बैंक को मजबूत करने और भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति को चुनौती देने के मकसद से एक बड़े राजनीतिक पुनर्गठन का संकेत है.

मराठी होगा मुंबई का मेयर

दोनों चचेरे भाइयों ने दादर के छत्रपति शिवाजी पार्क में शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन की औपचारिक जानकारी दी. राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई का अगला मेयर गठबंधन का मराठी मानुष होगा. उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह गठबंधन मुंबई और महाराष्ट्र की पहचान की रक्षा के लिए बनाया गया है. हम मुंबई को बांटने या इसे महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश को नाकाम करने के लिए एक साथ आए हैं. उन्होंने मराठी मानुष से एकजुट रहने और दबाव का विरोध करने की अपील की है. 

अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को बचाने के लिए गठबंधन जरूरी था. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि गिरोह चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों को डराने के लिए घूम रहा है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भाजपा के भीतर समान विचारधारा वाला व्यक्ति भी गठबंधन का समर्थन करता है तो उसका स्वागत है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है. यूबीटी-एमएनएस गठबंधन उस फैसले से स्वतंत्र है. इसके साथ ही राज ठाकरे ने मीडिया से गठबंधन का समर्थन करने की अपील की.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra

Trending news

बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
Maharashtra
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
Kerala News
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
uddhav thackeray
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
Imran Masood statement
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
Raj Thackeray
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', किस बात पर भड़कीं नवनीत राणा
NAVNEET RANA
'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', किस बात पर भड़कीं नवनीत राणा
26+11+11 के फॉर्मूले को बीजेपी कैसे करेगी ध्वस्त? BMC चुनाव में ठाकरे ने बनाया प्लान
BMC Chunav 2026
26+11+11 के फॉर्मूले को बीजेपी कैसे करेगी ध्वस्त? BMC चुनाव में ठाकरे ने बनाया प्लान
श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, PM से मदद मांगने की प्लानिंग
fishermen
श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, PM से मदद मांगने की प्लानिंग
पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये
Bhagwant Mann
पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये
तकनीकी परिभाषा में घिर गई अरावली, 100 मीटर के बहाने 'गणित' मत कीजिए
Aravalli hills Controversy
तकनीकी परिभाषा में घिर गई अरावली, 100 मीटर के बहाने 'गणित' मत कीजिए