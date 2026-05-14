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यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत, हालात देख रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी हो गए परेशान

Uttar Pradesh Deadly Storm:  उत्तर प्रदेश में आए भारी तूफान ने अबतक कई लोगों की जान ले ली है. यह तूफान इतना भयानक था कि बड़े-बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए और लोगों की छतें कागजों की तरह उड़ गईं. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस घटना पर शोक जताया है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 14, 2026, 08:08 PM IST
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यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत, हालात देख रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी हो गए परेशान

Uttar Pradesh Storm: उत्तर प्रदेश में बुधवार ( 13 मई 2026) को कई जिलों में भारी बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की भीषण घटना हुई, जिसमें कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. तूफान और भारी बारिश के चलते कई घर तबाह हो गए, जिससे कई जिलों में अफरा-तफरी मच गई. घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जाहिर किया और राहत कार्यों की समीक्षा भी की. बता दें कि यह तबाही इतनी भीषण थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. मौसम में अचानक हुए बदला ने लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है.      

सीएम का आदेश 

हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों ( DM) को आदेश दिया है कि पीड़ितों के परिवारों को 24 घंटे के अंदर वित्तीय सहायता पहुंचाई जाए. उन्होंने राज्य भर में बेमौसम बारिश और आंधी-तूफान के कारण हुई मौतों, घायलों और पशुधन समेत घरों को हुए नुकसान का संज्ञान लिया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी तूफान और बारिश से हुए नुकसान को लेकर सभी जिलों से हर 3 घंटे में जानकारी मांगी है.   

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21 लोगों की मौत 

बता दें कि इस मौसमी तबाही में प्रयागराज जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा. यहां 21 लोगों की मौत हुई. वहीं तकरीबन 20 जिलों में तूफान का कहर महसूस किया गया. इनमें से सीतापुर, रायबरेली, चंदौली, कानपुर देहात, हरदोई और संभल जैसे हर जिले में 2 और  कौशांबी, शाहजहांपुर, सोनभद्र और लखीमपुर में हर जिले से 1 मृतक की सूचना मिली. उत्तर प्रदेश में शाम को अचानक मौसम में हुए बदलाव के चलते राज्य के बड़े हिस्से धूल के घने बादलों से घिर गए. इस दौरान हवा इतनी तेज टल रही थी कि लोगों के घर में टीन की छतें कागज की तरह उड़ गईं, होर्डिंग्स फट गए और  बड़े-बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए. इनके नीचे खड़ी गाड़ियां भी दब गईं. इसके चलते गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुश्किल हो गया. स्थानीय लोग और आपातकालीन कर्मियों को लोगों को बचाने के लिए अपने हाथों से ढहे हुए घरों के मलबे को हटाना पड़ रहा था. 

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रूसी राष्ट्रपति ने जताया दुख 

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर प्रदेश में आए इस भयानक तूफान से हुई भारी क्षति पर अपनी संवेदना जाहिर की. क्रेमलिन के एक बयान में कहा गया,' उत्तर प्रदेश में चक्रवात से हुई भारी जानमाल की हानि और व्यापक तबाही पर मेरी गहरी संवेदनाएं स्वीकार करें. मृतकों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करें, साथ ही इस प्राकृतिक आपदा में घायल हुए सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करें.'  मुख्यमंत्री कार्यालय ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत दौरा करने और नुकसान का आकलन करने का आदेश दिया है. वहीं मौसम विभाग ने भी लोगों से अगले 48 घंटों तक अलर्ट रहने के लिए कहा है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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