भारत का यह राज्य कहलाता है शहद का कटोरा, कंटेनर में भर-भरकर होता है विदेशों में एक्सपोर्ट, क्या आप जानते हैं नाम?

Honey Production In India : भारत में शहद का इतिहास बेहद पुराना है. आदीमानवों की ओर से जंगलों से शहद इकट्ठा करने से लेकर वेदों में इसके औषधी के रूप में इस्तेमाल तक का वर्णन किया गया है. यहां तक की सिंधु घाटी सभ्यता में हनीकॉन्ब के साक्ष्य भी मिलते हैं. खाने के अलावा शहद का इस्तेमाल पारंपरिक इलाज के लिए भी किया जाता रहा है. इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा शहद पाया जाता है.

किस राज्य में सबसे ज्यादा शहद होता है?

भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन होता है. 'एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी' (APEDA) के मुताबिक देश के कुल हनी प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक है. यहां के लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थ नगर और बस्ती में सबसे ज्यादा शहद का प्रोडक्शन होता है.

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उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले को 'शहद का शहर' (City Of Honey) भी कहा जाता है क्योंकि वहां लगभग हर गांव में मधुमक्खी पालन होता है.

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महाराजगंज का शहद

महाराजगंज में तैयार होने वाला शहद अपने नेचुरल स्वाद और शुद्धता के लिए जाना जाता है. यहां हजारों परिवार मधुमक्खी पालन और खेती से अपना घर चलाते हैं. महाराजगंज की मिट्टी बेहद उपजाऊ है. यहां अलग-अलग मौसम में अलग-अलग तरह के फूल खिलते हैं और यहां का मौसम भी मधुमक्खियों के लिए अनुकूल रहता है. यहां के खेतों में दूर-दूर तक फैली गन्ने-सरसों की खेती और लीची जैसे फलदार पेड़ मधुमक्खियों के लिए बेहतरीन इलाका बनाते हैं.

किसान अपने खेतों के पास मधुमक्खी के छत्ते रखते हैं, जिससे मधुमक्खियां पौधों से रस इकट्ठा करती हैं और इनसे मिलने वाला शहद सेहत के लिए काफी हेल्दी होता है. बाजार में इसकी मांग बहुत होती है.

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भारत का हनी एक्सपोर्ट

बता दें कि महाराजगंज की अच्छी जलवायु, फसलों में डायवर्सिटी और सरकारी योजनाओं के चलते यहां शहद उत्पादन काफी मात्रा में बढ़ा है. यहां का शहद यूरोप समेत कई बड़े देशों में भी एक्सपोर्ट होता है. उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और राजस्थान में भी भी शहद का उत्पादन काफी ज्यादा होता है. भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा शहद उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा शहद निर्यातक देश बन गया है.