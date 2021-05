Uttarakhand में बादल फटने से तबाही, दो बिल्डिंग जमींदोज; मलबे से पटा इलाका

देवप्रयाग: उत्तराखंड के टिहरी जिले के देवप्रयाग (Uttarakhand Devprayag) में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. नगर पालिका की बिल्डिंग सहित दो भवन जमींदोज हो गए. पूरा क्षेत्र मलबे से पट गया है. मंगलवार शाम को सतयुग के तीर्थ देवप्रयाग में करीब पांच बजे शांता नदी के ऊपरी छोर पर बादल फटने से नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया. नदी में आए मलबे ने शांति बाजार में भारी तबाही मचाई है. पैदल पुल का भी कहीं अता पता नहीं है.

रुद्रप्रयाग में बादल फटने की घटना पर प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि कर्फ्यू की वजह से दुकानें बंद थीं लिहाजा कोई जनहानि नहीं हुई है. एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है और मदद की जा रही है. टिहरी जिले में बादल फटने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. बादल फटने के बाद घटनास्थल की तस्वीरें तबाही का मंजर बयां कर रही हैं. नदियों का जलस्तर उफान पर आने से लोगों में दहशत का माहौल है. नदी के किनारे बसे लोगों के घरों को बादल फटने की घटना के बाद भारी परेशानी हो रही है. नदी के साथ आए मलबे से भारी तबाही मची है.

Uttarakhand: Several shops and houses damaged due to a cloudburst in Tehri district's Devprayag area

"No casualties have been reported yet. SDRF teams are on their way to the spot," says DGP Ashok Kumar (in file photo) pic.twitter.com/8PlT1ave9L

— ANI (@ANI) May 11, 2021