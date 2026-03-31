बिल की लड़ाई, फायरिंग पर आई, गोलीबारी में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत; 'Gen Z' क्लब में क्या हुआ था?

Crime News: उत्तराखंड के देहरादून में क्लब के बिल को लेकर विवाद हुआ. जिसके अगले दिन फायरिंग हुई. जिसकी चपेट में आने की वजह से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.
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Crime News: उत्तराखंड के देहरादून में दो पक्षों में छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई. लड़ाई के अगले दिन गोलीबारी हुई जिसकी वजह से रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी की मौत हो गई. इस घटना के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि दूसरे ग्रुप के तीन लोग फरार हैं. पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कस्टडी में ले लिया है.
मामले को लेकर SSP ने आगे बताया कि फायरिंग में शामिल लोग पिछली रात 'Gen Z' क्लब में थे, जहां बिल को लेकर उनका क्लब स्टाफ से झगड़ा हो गया था, जिसमें क्लब के सदस्यों ने एक ग्रुप के लोगों की पिटाई कर दी थी. बदले में, जब आज सुबह क्लब के मालिक क्लब बंद करके निकले, तो उन्हीं युवकों ने उनका पीछा किया. जोहरी गांव में मामला बिगड़ गया, जहां उनके बीच बहस के बाद फायरिंग हो गई.
पुलिस ने मसूरी रोड पर मौजूद क्लब को सील कर दिया है और क्लब के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इसका लाइसेंस कैंसल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सिफारिश भी भेजी है. फायरिंग में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. SPP ने आगे कहा कि जब हमने इस मामले में एक पब के CCTV फुटेज की जांच की, तो पता चला कि बिल में ज्यादा पैसे को लेकर उनके (दोनों पक्षों) बीच झगड़ा हुआ था और क्लब के लोगों ने उन्हें (दूसरे पक्ष) पीटा था और उसी का बदला लेने के लिए यह घटना हुई.
SSP ने मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों पर, चाहे वे सीधे हों या अप्रत्यक्ष, पुलिस कार्रवाई करेगी. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और जांच चल रही है. (ANI)
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