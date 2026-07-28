/पहाड़ों पर मानसून का प्रहार, 72 घंटे भारी! उत्तराखंड-हिमाचल में आसमानी आफत का रेड अलर्ट

बारिश अब सिर्फ राहत नहीं, बल्कि पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रही है. उत्तराखंड से हिमाचल तक नदियां उफान पर हैं, सड़कें टूट रही हैं, पुल जवाब दे रहे हैं और भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. अब सवाल ये है कि पहाड़ों पर मानसून और कितना कहर बरपाएगा?
देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. लगातार हो रही भारी बारिश के चलते प्रेमनगर के नंदा की चौकी के पास टौंस नदी पर बना पुल पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया. 16 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पुल के बीचों-बीच बड़ा गड्ढा हो गया. देहरादून के डीएम आशीष चौहान ने बताया कि जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर मुस्तैद हैं.
देहरादून के गोविंदगढ़ इलाके में छोटी बिंदाल नदी की सुरक्षा दीवार भी तेज बहाव नहीं झेल सकी. भारी बारिश के चलते दीवार का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया. जिससे आसपास के मकानों पर खतरा बढ़ गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से मरम्मत की मांग की जा रही थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई.
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ समेत नौ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले तीन दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. कई जगह भूस्खलन से सड़कें बंद हैं. जबकि SDRF, NDRF और जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है. प्रशासन ने देहरादून सहित कई जिलों में क्लास 1 से 12 वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी है.
उत्तराखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जान और माल का नुकसान कम से कम करने के लिए प्रशासन लगातार एक्टिव है. पिथौरागढ़ में काली नदी का जलस्तर बढ़ गया है. इसलिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. संभावित खतरे को देखते हुए पिथौरागढ़ पुलिस ने चेतावनी जारी की है. टिहरी के घनसाली इलाके में भीलंगना नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है. आधी रात से हो रही बारिश के बाद नदी उफान पर है.
वहीं नरेंद्रनगर-गुजराड़ा-रानीपोखरी मार्ग पर पहाड़ी से मलबा आने के कारण सड़क एहतियातन बंद कर दी गई है.
उधर हिमाचल प्रदेश में भी मानसून अपने सबसे खतरनाक रूप में है. चंबा जिले में बीती रात हुई भारी बारिश के बाद अचानक फ्लैश फ्लड से भारी तबाही मची है. कई घरों में मलबा घुस गया है, दो ट्रक मलबे में दब गए हैं और पांच कारें पानी में बह गई हैं. शिमला में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है.
मौसम विभाग ने शिमला, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर समेत कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है.
अगले 3 दिन अलर्ट नदी-नालों से रहें दूर, अनावश्यक यात्रा से बचें. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक हालात ऐसे ही बने रह सकते हैं. ऐसे में प्रशासन, SDRF और NDRF की टीमें पूरी तरह मुस्तैद हैं. पहाड़ी इलाकों में जाने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें और सुरक्षित स्थानों पर रहें, क्योंकि फिलहाल पहाड़ों पर मानसून का ये दौर थमने वाला नहीं दिख रहा.