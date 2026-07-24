/जब पहले से ही सस्पेंड थे, तो जंतर मंतर में क्यों किया इस्तीफे का ऐलान? क्या है CJP प्रोटेस्ट में वर्दी पहनकर पहुंचने वाले जवान का सच

Uttarakhand Police In Delhi Protest: दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं की भीड़ के बीच मंच में उत्तराखंड पुलिस का सिपाही बताने वाले जवान का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पुलिस की वर्दी में जवान बता रहा है कि वह मंच से ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा है.
कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर युवाओं के बीच हीरो बनने वाला पुलिस का जवान दरअसल एक निलंबित और जेल जा चुका आरोपी बताया जा रहा है.
दिल्ली में चल रहे CJP के आंदोलन के दौरान उस समय नया मोड़ आ गया, जब उत्तराखंड पुलिस का लंबे समय से निलंबित चल रहा सिपाही शेर सिंह मंच पर पहुंचा और कैमरों के सामने अपना इस्तीफा लहराने लगा. इसके बाद उसके इस कदम को लेकर कई सवाल खड़े हो गए. सबसे बड़ा सवाल यही है कि, जो व्यक्ति पिछले एक साल से ज्यादा समय से निलंबित है वह आखिर किस पद से इस्तीफा दे रहा है?
इस मामले में कुमाऊं IG निवेदिता कुकरेती का बयान सामने आया है. निवेदिता कुकरेती का कहना है कि शेर सिंह पिछले लंबे समय से ड्यूटी से लापता चल रहा था. उन्हें 20 जुलाई को SSP पिथौरागढ़ ने निलंबित कर दिया है इससे पहले 2025 में कुख्यात गैंगस्टर का साथी होने के चलते इसे जेल भेजा गया था.
दिल्ली जंतर-मंतर से निलंबित कॉन्स्टेबल शेर सिंह के सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो के संबंध में IG कुमाऊं रेंज- श्रीमती निवेदिता कुकरेती द्वारा दी गई विस्तृत जानकारी।#UttarakhandPolice pic.twitter.com/YOmkFyDxaF
— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) July 24, 2026
शेर सिंह साल 2025 से हरिद्वार जिले में दर्ज एक गंभीर आपराधिक प्रकरण के बाद निलंबित चल रहे थे.उस पर गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जा कराने, लोगों को डराने-धमकाने तथा एक संगठित गिरोह के साथ मिलकर प्रभाव स्थापित करने जैसे गंभीर आरोपों की जांच हुई थी. इसी मामले में उसे जेल भी जाना पड़ा था, जिसके बाद विभाग ने तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित कर दिया. तब से वह सक्रिय पुलिस सेवा में नहीं है.
शेर सिंह के इस स्थिति में छात्र आंदोलन के मंच से अचानक इस्तीफा देने की घोषणा ने कई लोगों को हैरान कर दिया. सवाल उठ रहे हैं कि जब वह पहले से ही निलंबित है और सक्रिय सेवा में नहीं है, तो उसके इस्तीफे का वास्तविक महत्व क्या है. क्या यह वास्तव में त्यागपत्र है या फिर आंदोलन की भीड़ और कैमरों के बीच सुर्खियां बटोरने की एक कोशिश?