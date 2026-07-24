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जब पहले से ही सस्पेंड थे, तो जंतर मंतर में क्यों किया इस्तीफे का ऐलान? क्या है CJP प्रोटेस्ट में वर्दी पहनकर पहुंचने वाले जवान का सच

Uttarakhand Police In CJP Protest: दिल्ली में खुद को उत्तराखंड पुलिस का सिपाही बताने वाले जवान CJP प्रोटेस्ट में पहुंचा. इस दौरान वह जंतर मंतर पर अपना इस्तीफा लहराने लगा. अब सवाल ये है कि, जो जवान पहले से ही निलंबित है वह अचानक किस पद से इस्तीफा देने लगा?

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 24, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:00 PM IST
जब पहले से ही सस्पेंड थे, तो जंतर मंतर में क्यों किया इस्तीफे का ऐलान? क्या है CJP प्रोटेस्ट में वर्दी पहनकर पहुंचने वाले जवान का सच

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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