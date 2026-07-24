/जब पहले से ही सस्पेंड थे, तो जंतर मंतर में क्यों किया इस्तीफे का ऐलान? क्या है CJP प्रोटेस्ट में वर्दी पहनकर पहुंचने वाले जवान का सच

दिल्ली में चल रहे CJP के आंदोलन के दौरान उस समय नया मोड़ आ गया, जब उत्तराखंड पुलिस का लंबे समय से निलंबित चल रहा सिपाही शेर सिंह मंच पर पहुंचा और कैमरों के सामने अपना इस्तीफा लहराने लगा. इसके बाद उसके इस कदम को लेकर कई सवाल खड़े हो गए. सबसे बड़ा सवाल यही है कि, जो व्यक्ति पिछले एक साल से ज्यादा समय से निलंबित है वह आखिर किस पद से इस्तीफा दे रहा है?