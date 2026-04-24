नैनीताल में ‘आदमखोर’ का खौफ! 3 दिन में दूसरी मौत; ग्रामीणों का फूटा गुस्सा- शव उठाने से किया इनकार

विनोद कंदपाल /नैनीताल: नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग में मानव-वन्यजीव संघर्ष एक बार फिर खौफनाक मोड़ ले चुका है. फतेहपुर रेंज के भड्यूनी गांव में शुक्रवार को 30 वर्षीय युवक को एक जंगली जानवर ने मौत के घाट उतार दिया. इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है, जबकि ग्रामीणों का गुस्सा भी चरम पर पहुंच गया है.

बताया जा रहा है कि युवक पर अचानक वन्य जीव ने हमला किया और उसे अपना शिकार बना लिया. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमलावर गुलदार (तेंदुआ) था या बाघ. वन विभाग भी हमलावर की पहचान को लेकर जांच में जुटा है.

घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश

घटना के बाद हालात बेकाबू हो गए. आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से साफ इनकार कर दिया और मौके पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीणों की एक ही मांग थी कि जब तक वन्य जीव को मारने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक शव नहीं उठने दिया जाएगा. इस दौरान ग्रामीणों ने डीएफओ का घेराव भी किया.

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स्थानीय लोगों ने बताया

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले तीन दिनों में यह दूसरी मौत है, जिससे गांवों में डर का माहौल गहराता जा रहा है. दरअसल, उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां इस साल के शुरुआती महीनों में ही दर्जनों हमले और कई मौतें हो चुकी हैं.

कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत ग्रामीणों से मिले

मौके पर पहुंचे कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से बातचीत हो चुकी है और हमलावर वन्य जीव को मारने के आदेश की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. साथ ही गांव में सुरक्षा के लिए सोलर लाइट लगाने की बात भी कही गई.

ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग का बयान

वहीं, पश्चिमी सर्किल के मुख्य वन संरक्षक (CF) ने कहा कि पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, उसके बाद ही वन्य जीव को पकड़ने या मारने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और वन विभाग की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. ग्रामीणों को खासकर शाम के समय सतर्क रहने और अकेले बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है- क्या जंगल अब इंसानों के लिए और इंसान जंगल के लिए खतरा बन चुके हैं?