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25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगेंगे ‘सेवा सेतु’ शिविर, सरकार पहुंचेगी आपके द्वार

उत्तराखंड में 25 सितंबर से 7 अक्टूबर 2026 तक ‘सेवा सेतु, सरकार आपके द्वार’ शिविर आयोजित किए जाएंगे. हर ब्लॉक और तहसील स्तर पर लगने वाले इन शिविरों में सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लोगों को मौके पर योजनाओं का लाभ दिलाने की व्यवस्था होगी.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 19, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:01 PM IST
25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगेंगे ‘सेवा सेतु’ शिविर, सरकार पहुंचेगी आपके द्वार

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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