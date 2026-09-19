/25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगेंगे ‘सेवा सेतु’ शिविर, सरकार पहुंचेगी आपके द्वार

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उत्तराखंड में 25 सितंबर से 7 अक्टूबर 2026 तक ‘सेवा सेतु, सरकार आपके द्वार’ शिविर आयोजित किए जाएंगे. हर ब्लॉक और तहसील स्तर पर लगने वाले इन शिविरों में सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लोगों को मौके पर योजनाओं का लाभ दिलाने की व्यवस्था होगी. स्वास्थ्य और बहुउद्देशीय शिविर भी लगाए जाएंगे. सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को सचिवालय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें ‘सेवा सेतु, सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई. बताया गया कि प्रदेश के सभी जिलों में ब्लॉक और तहसील स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे. हर शिविर कम से कम तीन दिन तक चलेगा.
सरकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी
शिविरों में अलग-अलग विभागों के स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई जाएंगी. यहां केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. पात्र लोगों का चयन कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा. आवेदन पत्र भरने की सुविधा भी शिविर में उपलब्ध रहेगी.
स्वास्थ्य सेवाओं पर भी रहेगा फोकस
शिविरों में स्वास्थ्य और बहुउद्देशीय कैंप लगाए जाएंगे. विशेषज्ञ चिकित्सकों की मौजूदगी में लोगों की जांच और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दी जाएंगी. इसके साथ ही ट्री प्रोटेक्शन एक्ट और मानव-वन्यजीव संघर्ष को लेकर भी आम लोगों को जागरूक किया जाएगा.
पहले से अलग जगहों पर लगेंगे शिविर
कैबिनेट मंत्री ने जिलाधिकारियों को शिविर की तारीख, जगह, नोडल अधिकारी, योजनाओं और उपलब्धियों से जुड़ी विस्तृत कार्ययोजना देने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि शिविर उन जगहों पर लगाए जाएं, जहां पहले ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम नहीं हुए हैं. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना है.
लाभार्थियों की सफलता की कहानियां भी
महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि शिविरों में लाभार्थियों का चयन और आवेदन की सुविधा के साथ योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों की सफलता की कहानियां भी प्रस्तुत की जाएंगी. पात्र लोगों को मौके पर योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश होगी. शिविरों का प्रचार होर्डिंग्स और बैनर के जरिए किया जाएगा और कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग भी होगी.