/25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगेंगे ‘सेवा सेतु’ शिविर, सरकार पहुंचेगी आपके द्वार

उत्तराखंड में 25 सितंबर से 7 अक्टूबर 2026 तक ‘सेवा सेतु, सरकार आपके द्वार’ शिविर आयोजित किए जाएंगे. हर ब्लॉक और तहसील स्तर पर लगने वाले इन शिविरों में सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लोगों को मौके पर योजनाओं का लाभ दिलाने की व्यवस्था होगी. स्वास्थ्य और बहुउद्देशीय शिविर भी लगाए जाएंगे. सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को सचिवालय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें ‘सेवा सेतु, सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई. बताया गया कि प्रदेश के सभी जिलों में ब्लॉक और तहसील स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे. हर शिविर कम से कम तीन दिन तक चलेगा.