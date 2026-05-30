रुद्रप्रयाग में 50 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 3 की दर्दनाक मौत, NDRF ने चलाया रेस्क्यू

भूपेन्द्र भण्डारी/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ क्षेत्र में भीरी-पेलिंग मोटर मार्ग पर शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सिलेरियो कार अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरकर एक पेड़ पर अटक गई. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमों ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

ऐसे हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब 12:15 बजे भीरी-पेलिंग मोटर मार्ग पर वाहन संख्या UK13B-4293 सिलेरियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई. वाहन बांसवाड़ा से पेलिंग/उथिंड गांव की ओर जा रहा था. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग विकास पुंडीर के नेतृत्व में कोतवाली ऊखीमठ पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं. रेस्क्यू टीमों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से तत्काल बचाव अभियान चलाया और वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला. दुर्घटना में घायल पांच लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि भेजा गया.

हादसे में इनकी मौत

वहीं तीन मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे में घायल होने वालों में रेशमा देवी, 5 वर्षीय दक्षित, 3 वर्षीय सान्वी, 8 वर्षीय विहान और 10 वर्षीय वैभव शामिल हैं, मृतकों में 68 वर्षीय महेन्द्र सिंह, उनके पुत्र 42 वर्षीय अंजन सिंह और 32 वर्षीय संगीता देवी शामिल हैं. सभी घायल और मृतक उथिंड गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

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स्थानीय लोगों की मदद से चलाया रेस्क्यू आपरेशन

पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग विकास पुंडीर ने बताया कि स्थानीय लोगों के सहयोग से संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया. खाई में गिरी कार में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि भेजा गया. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है. वहीं, घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की जा रही है.

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