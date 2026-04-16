शादी समारोह के दवात से 35 लोग पहुंचे अस्पताल..फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार

टिहरी न्यूज/सौरभ सिंह : उत्तराखंड के टिहरी जनपद में एक शादी समारोह उस वक्त अफरा-तफरी का कारण बन गया, जब कार्यक्रम में शामिल हुए कई लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. बताया जा रहा है कि 13-14 अप्रैल को चंबा के बादशाहीथोल स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित शादी समारोह में शामिल लोगों ने भोजन करने के बाद पेट दर्द, उल्टी और घबराहट की शिकायत शुरू कर दी. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया.

करीब 35 लोगों को कराया गया अस्पताल में भर्ती

दरअसल, तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन और स्थानीय लोग तुरंत मरीजों को चंबा और नई टिहरी के जिला अस्पताल बौराड़ी लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद इसे फूड पॉइजनिंग का मामला बताया. स्थिति को देखते हुए करीब 35 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनमें महिलाएं और बच्चे अधिक संख्या में शामिल हैं. कुछ मरीजों की हालत में सुधार होने पर उन्हें उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि अन्य का इलाज जारी है.

डॉक्टरों ने बताया सभी मरीजों की हालत सामान्य

जिला अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार सभी मरीजों की हालत अब स्थिर और सामान्य है. डॉक्टरों का कहना है कि समय पर इलाज मिलने के कारण किसी की हालत गंभीर नहीं हुई. मरीजों को आवश्यक दवाएं और निगरानी में रखा गया है, जिससे उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है.

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फूड सेफ्टी विभाग ने लिए सैंपल, जांच शुरू

घटना की गंभीरता को देखते हुए फूड सेफ्टी विभाग भी सक्रिय हो गया है. विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शादी समारोह में परोसे गए खाने-पीने की चीजों के सैंपल एकत्र किए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि फूड पॉइजनिंग की असल वजह क्या थी.

प्रशासन सतर्क, जांच रिपोर्ट का इंतजार

स्थानीय प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. फिलहाल सभी मरीजों की हालत सामान्य होने से राहत की बात सामने आई है.

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