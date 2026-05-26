धधक रहे उत्तराखंड के जंगल! 100 दिन में 394 आग की घटनाएं... मंत्री ने बताया वन संपदा को बचाने का मेगा प्लान

Uttarakhand News: उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर पर काबू पाना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है. प्रदेश में 15 फरवरी से 25 मई तक 394 घटनाएं हो चुकी हैं. फॉरेस्ट फायर के मामले में प्रदेश में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ नैनीताल पौड़ी टिहरी और उत्तरकाशी जिले सबसे संवेदनशील क्षेत्र हैं.

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दी जानकारी

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रदेश में वनाग्नि की समस्या को लेकर, वन विभाग की व्यवस्था और संघर्ष को लेकर प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि वन विभाग के कर्मचारी समेत 5500 से अधिक फायर वाचर प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं. अब तक 331 से अधिक हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुका है. विश्वभर में तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण वनाग्नि की समस्या और घटनाएं अत्यधिक इन दोनों देखने को मिल रही है.

मंत्री बोले—वनाग्नि की भ्रामक खबरें फैलाई जा रहीं

इसके चलते स्थानीय निवासियों की मदद से वन विभाग समेत अन्य विभाग समन्वय बनाकर वनाग्नि को बुझाने का कार्य कर रहे हैं. इसके साथ यू प्रिपेयर विश्व बैंक पोषित परियोजना के तहत वन विभाग द्वारा पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स, कस्टमाइज्ड फोर व्हीलर विथ वाटर टैंकर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और फायर टूल्स खरीदे जा रहे हैं. वन मंत्री का कहना है की वनाग्नि को लेकर भ्रमिक खबरें भी फैलाई जा रही हैं, लेकिन मीडिया के सहयोग से जन जागरूकता कर लोगों को वनाग्नि की समस्या से रूबरू कराया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

13000 से अधिक फायर लाइन

उन्होंने कहा कि वनाग्नि की घटना होने पर किस तरह प्रतिक्रिया करें यह भी बताना बेहद जरूरी है. आपको बता दें कि उत्तराखंड में 13000 से अधिक फायर लाइन है. इसके साथ चीड़ और पीरुल एकत्रीकरण की मदद से जहां गांव के स्थानीय लोगों को रोजगार रहा है, वहीं, इससे वनाग्नि की समस्या को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें : जिम कार्बेट क्षेत्र में 'विकास' की घुसपैठ! काफी देर बाद भी टस्कर पार नहीं कर पाया हाईवे, वायरल वीडियो ने खड़े किये सवाल

यह भी पढ़ें : चारधाम यात्रा 2026 में टूटा पंजीकरण का हर पुराना कीर्तिमान, लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़