मानसून बीत गया पर नहीं मिटे तबाही के जख्म; पौसारी गांव के 55 परिवार आज भी बेघर, दर-दर भटकने को मजबूर

बागेश्वर न्यूज/योगेश नागरकोटी: उत्तराखंड के पौसारी गांव में बीते मानसून की तबाही के जख्म अब भी ताजा हैं. भारी बारिश और बाढ़ ने जहां कई घरों को जमींदोज कर दिया, वहीं करीब 55 परिवार आज भी बेघर होकर दर-दर भटकने को मजबूर हैं. हालात इतने गंभीर हैं कि कुछ लोग रिश्तेदारों या पड़ोसियों के घरों में शरण लिए हुए हैं, तो कई परिवार दरकते और क्षतिग्रस्त मकानों में जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं.

राहत और पुनर्वास में देरी

बता दें कि आपदा को महीनों बीत जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से राहत और पुनर्वास के ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं. प्रभावित परिवारों का आरोप है कि शुरुआती दौर में कुछ मदद जरूर मिली, लेकिन उसके बाद उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया. अब तक न तो स्थायी आवास की व्यवस्था की गई है और न ही आर्थिक सहायता का कोई स्पष्ट रोडमैप सामने आया है.

आजीविका पर पड़ा गहरा असर

गांव के कई परिवार मछली पालन पर निर्भर थे, लेकिन बाढ़ में मछली तालाब पूरी तरह बह जाने से उनकी आजीविका ठप हो गई है. इससे आर्थिक संकट और गहरा गया है. रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते तालाबों की मरम्मत और आर्थिक सहायता नहीं मिली, तो उनकी स्थिति और बदतर हो जाएगी.

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अगले मानसून का खौफ

जैसे-जैसे अगला मानसून नजदीक आ रहा है, प्रभावित परिवारों में डर और चिंता बढ़ती जा रही है. जिन घरों में लोग रह रहे हैं, वे पहले से ही जर्जर हालत में हैं और हल्की बारिश भी उन्हें खतरे में डाल सकती है. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो अगली बारिश एक बड़ी आपदा बन सकती है.

प्रशासन पर उठ रहे सवाल

स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि आपदा के बाद त्वरित और दीर्घकालिक उपाय जरूरी होते हैं, लेकिन यहां दोनों ही स्तरों पर लापरवाही देखने को मिल रही है.

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