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Vikasnagar News: घर में रेंग रहे थे चेकर्ड कीलबैक प्रजाति के 9 सांप, दहशत में पूरा परिवार

vikasnagar News: विकासनगर के बादामावाला गांव में मानसून की पहली बारिश के बाद एक घर के भीतर एक साथ 9 सांप (सपोले) निकलने से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jun 01, 2026, 10:58 AM IST
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मोo मुजम्मिल/विकासनगर: मानसून की दस्तक से ठीक पहले हुई जोरदार बारिश की वजह से जहां लोग बारिश और ज़ल भराव को देखते हुए घरो के बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं, तो वहीं घर के भीतर रहने मे भी अब लोगों को एक डर सता रहा है. जी हां मौसम के बदलाव की वजह से रिहायशी इलाकों में साँप अपने बिलों से बाहर निकलकर अब घरों में नजर आने लगे हैं..

दहशत में पूरा परिवार
विकासनगर के बादामावाला गांव में भी जब एक घर के भीतर बहुत सारे साँप एक साथ नजर आए तो घर में रहने वाला पूरा परिवार दहशत में आ गया. कालसी वन प्रभाग की चौहडपुर रेंज के तहत आने वाले इस गांव के घर में सांपों की सूचना मिलने पर वन विभाग की एक्सपर्ट रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद सांपों के बेहतर जानकार और रेस्क्यू एक्सपर्ट आदिल मिर्जा ने घर के भीतर एक कोने में छुपे साँप के इन नौ सपोलो को सफल रेस्क्यू कर लिया.

 साँप बेहद फुर्तीले और आक्रामक
रेस्क्यू किए गए चेकर्ड कीलबैक प्रजाति के ये साँप बेहद फुर्तीले और आक्रामक होते हैं. इन सांपों को एशियाई जल सर्प भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर नदियों तालाबों और झीलों के आसपास रहते हैं. हालांकि इस प्रजाति के साँप ज्यादा जहरीले तो नहीं होते, लेकिन फिर भी इन सांपों का रेसक्यू होने के बाद ही दहशत में आए लोगों ने राहत की सांस ली.

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जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया
रेस्क्यू टीम ने इन सभी 9 सपोलो को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है और आने वाले बरसात के दिनों में लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है.

नशे की लत ने पहुंचाया सलाखों के पीछे... 3 लाख की ज्वेलरी बरामद...!
नशे की लत ने एक बार फिर तीन शातिर चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. मामला सहसपुर कोतवाली क्षेत्र का है,जहां बीती 26 मई को शंकरपुर निवासी राज सिंह ने कोतवाली में आकर पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसके घर में रात के समय ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने कीमती ज्वेलरी चोरी कर ली है.

पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरो को खंगाला और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया. मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने तीनों शातिर चोर रहमान, फैजान और शहबान को गिरफ्तार कर लिया. चोरों की निशान देही पर पुलिस ने चोरी की गई तकरीबन 3 लाख रुपयों की ज्वेलरी भी बरामद कर ली. पुलिस की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि वे नशे के आदी हैं और नशे की पूर्ति करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे. तीनों आरोपी पहले भी चोरी और आपराधिक घटनाओं में जेल की हवा खा चुके हैं.

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