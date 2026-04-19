अक्षय तृतीया पर ऋषिकेश में उमड़ा आस्था का सैलाब, भरत मंदिर की परिक्रमा से मिल रहा बद्रीनाथ धाम दर्शन का पुण्य

ऋषिकेश न्यूज/अमित सिंह : उत्तराखंड के ऋषिकेश में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला. तीर्थनगरी में स्थित श्री भरत मंदिर में भगवान श्री भरत के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लग गईं और पूरे दिन धार्मिक अनुष्ठानों व पूजा-अर्चना का सिलसिला जारी रहा.

जानिए पूरी जानकारी ?

दरअसल, अक्षय तृतीया के दिन इस मंदिर का विशेष महत्व माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन जो भी भक्त भरत मंदिर में भगवान विष्णु के स्वरूप श्री भरत भगवान के दर्शन कर 108 बार परिक्रमा करता है, उसे बद्रीनाथ धाम के दर्शन के समान पुण्य-लाभ प्राप्त होता है। यही कारण है कि हर वर्ष इस दिन यहां हजारों श्रद्धालु दूर-दूर से पहुंचते हैं.

विष्णु की मूर्ति विशेष रूप से पूजनीय

तीर्थनगरी ऋषिकेश को भगवान विष्णु की नगरी भी कहा जाता है। माना जाता है कि ऋषिकेश का नाम भी भगवान विष्णु के ही नाम ‘हृषिकेश’ से पड़ा है. ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, 12वीं शताब्दी से भगवान विष्णु झंडा चौक स्थित भरत मंदिर में विराजमान हैं. इस मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि यह उसी शालिग्राम शिला से निर्मित मानी जाती है, जिससे बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति बनाई गई है.

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अक्षय तृतीया के अवसर पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंचे. भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और मंदिर की परिक्रमा कर आशीर्वाद प्राप्त किया. मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा और हर ओर जयकारों की गूंज सुनाई देती रही. प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई और मंदिर परिसर में सुव्यवस्थित दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित की गई.

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