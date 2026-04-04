देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर हत्याकांड में बड़ा एक्शन, पुलिस के हत्थे चढ़े गोली मारने वाले 2 आरोपी, मुठभेड़ में 1 को लगी गोली

Dehradun Retired Brigadier Murder Case: उत्तराखंड में अब धामी सरकार की पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जिसका असर भी दिखने लगा है. रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मुठभेड़ में जब एक आरोपी के पांव में गोली लगी तो वह पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया.

रिटायर्ड ब्रिगेडियर हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक, राजधानी देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी और एक अन्य आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है. पुलिस ने बताया है कि देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में जोहड़ी गांव मे सघन चेकिंग के दौरान ब्रिगेडियर मुकेश की हत्या मे शामिल संदिग्ध बदमाशों की जानकारी मिलने पर बदमाशों का पीछा किया गया. गुनियाल गांव की जंगल में एक बदमाश को पकड़ लिया गया. जबकि, दूसरे बदमाश का पीछा करने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दिया.

घटनास्थल से एक पिस्टल बरामद

पुलिस का कहना है कि पुलिस द्वारा आत्मरक्षा मे जवाबी फायरिंग की गई. मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में किए गए फायर में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे बदमाश घायल हो गया. घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. घटनास्थल से उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है. मुठभेड़ के बाद पकड़े गए घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती किया गया है. घटना की सूचना पर एसएसपी और एसपी सिटी घटनास्थल पहुंचे हैं फिल्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है.

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गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार

जिस अपराधी को गोली लगी है, उसका नाम मोहम्मद काविश हुसैन त्यागी बताया जा रहा है. यह आरोपी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है. जबकि घटना में गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी शांतनु त्यागी भी गिरफ्तार कर लिया गया है. आपको बता दें, 30 मार्च की सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को गोली लग गई थी. उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला. उन्होंने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

क्या बोले एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल?

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल का कहना है कि शुक्रवार देर रात रिटायर्ड ब्रिगेडियर के सीने में गोली मारने वाले फरार दो आरोपी 22 वर्षीय मोहम्मद कावीश हुसैन त्यागी और 21 वर्षीय शांतनु त्यागी को गिरफ्तार किया गया है. घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण किया गया और बदमाशों के पूछताछ की गई. इस मामले में अब तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

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