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आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा कल से, पिथौरागढ़ प्रशासन ने जारी किए परमिट, आपभी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

Adi Kailash Yatra 2026: आदि कैलाश की यात्रा हर साल मई से अक्टूबर तक संचालित होती है. इस बार ये यात्रा 1 मई से शुरू हो रही है. प्रशासन की ओर से इस यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 30, 2026, 10:38 PM IST
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Adi Kailash Yatra 2026
Adi Kailash Yatra 2026

Adi Kailash Yatra 2026: उत्तराखंड में आ​दि कैलाश ओम पर्वत यात्रा कल यानी 1 मई 2026 से शुरू हो रही है. शिव भक्त आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन कर सकेंगे. आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए 28 अप्रैल से ही इनर लाइन परमिट बनने शुरू हो गए थे. अभी तक 155 से 160 लोगों ने ऑनलाइन इनर लाइन परमिट के लिए अप्लाई किया हुआ है. हालांकि, अभी तक जिला प्रशासन की ओर से सिर्फ 80 से 90 लोगों को ही इनर लाइन परमिट जारी किया गया है. 

आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी
पिथौरागढ़ जिला प्रशासन का कहना है कि परमिट इशू करने की प्रक्रिया लगातार गतिमान है. जल्द ही बाकी सभी लोगों को भी इनर लाइन परमिट दे दिया जाएगा. और लगातार लोगों के द्वारा ऑनलाइन परमिट के लिए भी अप्लाई किया जा रहा है. यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 1 मई से यात्रा शुरू होने से स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. 

स्थानीय लोगों को होता है फायदा 
स्थानीय लोगों को भी इस यात्रा से काफी फायदा मिलता है. पर्यटक आदि कैलाश ओम पर्वत घूमने आते हैं और वहां स्थानीय लोगों के होमस्टे में ठहरते हैं, जिससे उन लोगों को आमदनी भी होती है, और उनका रोजगार चलता है. स्थानीय गाइड पर्यटकों को आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन कराते हैं. वहीं, स्थानीय टैक्सी चालक भी पर्यटकों को धारचूला से ओम पर्वत ले जाकर अपना रोजगार चलते हैं. 

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इनर लाइन परमिट की व्यवस्था 
भारत नेपाल और चीन तीनों देशों की सीमा होने की वजह से सुरक्षा की दृष्टिगत से आगे जाने के लिए सरकार के द्वारा एक इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई है. इसको एसडीएम धारचूला के माध्यम से पर्यटकों को दिया जाता है. ऑनलाइन परमिट अप्लाई करने के लिए पर्यटकों को ऑनलाइन अपने सारे दस्तावेज जमा करने होते हैं और एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी उन दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है, क्योंकि आदि कैलाश ओम पर्वत काफी हाइट में है. लगभग 11000 फीट से भी ज्यादा हाइट होने की वजह से वहां जाने के लिए मेडिकल कंपलसरी किया गया है. 

कैसे करें रजिस्ट्रेशन? 
बता दें कि आदि कैलाश की यात्रा हर साल मई से अक्टूबर तक संचालित होती है. इस यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण pass.pithoragarh.online पोर्टल पर किया जा सकता है. इसके अलावा एसडीएम धारचूला के माध्यम से ऑफलाइन परमिट भी ले सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, फिटनेस सर्टिफिकेट और फोटो आवश्यक दस्तावेज हैं.

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