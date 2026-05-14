Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3216401
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

हरिद्वार में मदरसों पर प्रशासन सख्त, 131 की जांच में 23 की अनियमितताएं उजागर

Haridwar News: हरिद्वार जिले में मदरसों के संचालन और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने एक व्यापक जांच अभियान छेड़ दिया है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मदरसों में दी जा रही सुविधाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकना है. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 14, 2026, 09:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हरिद्वार में मदरसों पर प्रशासन सख्त, 131 की जांच में 23 की अनियमितताएं उजागर

हरिद्वार न्यूज/करण खुराना: उत्तराखंड सरकार के हालिया निर्देशों के बाद हरिद्वार जिले में मदरसों के संचालन और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने एक व्यापक जांच अभियान छेड़ दिया है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मदरसों में दी जा रही सुविधाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकना है. जिला प्रशासन की इस प्रारंभिक जांच ने जिले के कई शिक्षण संस्थानों में चल रही अनियमितताओं की परतें खोल दी हैं, जिसके फलस्वरूप शासन ने अब कड़े रुख अपनाते हुए वित्तीय प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं.

जानें क्या है मामला ? 
दरअसल, जिला शिक्षा अधिकारी अमित नंद द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, हरिद्वार जिले में प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत आने वाले 131 मदरसों की सघन स्क्रीनिंग की गई थी. जांच प्रक्रिया की शुरुआत में ही तब संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई जब विभाग द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक के दौरान 10 मदरसों ने अचानक अपनी योजना बंद करने का नोटिस थमा दिया. प्रशासन इसे जांच से बचने की एक कोशिश के रूप में देख रहा है, जिसके कारण इन संस्थानों को विशेष निगरानी के दायरे में रखा गया है.

23 मदरसों को स्क्रीनिंग
नियमों के उल्लंघन और लापरवाही का आलम यह रहा कि विभाग द्वारा निगरानी हेतु बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर कई संस्थानों ने मिड-डे मील वितरण की अनिवार्य फोटो रिपोर्ट तक साझा नहीं की. इसके अलावा, जांच में यह गंभीर तथ्य भी सामने आया कि कुछ मदरसों ने पूरे वर्ष का डाटा अपडेट नहीं किया था, जबकि आधा दर्जन से अधिक संस्थानों ने सरकारी अनुदान का अनुचित लाभ लेने के लिए छात्रों की वास्तविक संख्या को कागजों में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था. इन विसंगतियों के आधार पर कुल 23 मदरसों को स्क्रीनिंग में विफल घोषित करते हुए उनकी मार्च और अप्रैल माह की धनराशि रोक दी गई है, जबकि 11 मदरसों में पोषण योजना को पूर्णतः बंद करने का आदेश जारी किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन अब जांच के अगले और अधिक कठोर चरण की ओर बढ़ रहा है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों के भौतिक सत्यापन के साथ-साथ वित्तीय अभिलेखों की गहनता से ऑडिट की जाएगी. विशेष रूप से बाहरी राज्यों से आकर पढ़ रहे बच्चों के सत्यापन पर जोर दिया जा रहा है ताकि सुरक्षा और पहचान संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके. सरकार ने इस संबंध में एक भविष्यगामी समय सीमा भी निर्धारित कर दी है, जिसके तहत 1 जुलाई 2026 के बाद केवल उन्हीं मदरसों को संचालन की अनुमति होगी जिनके पास वैध मान्यता होगी. फिलहाल, जो 108 मदरसे जांच मानकों पर खरे उतरे हैं, वहां सरकारी योजनाएं पूर्ववत संचालित की जा रही हैं, लेकिन अवैध रूप से चल रहे या नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें : डिजिटल इंडिया के दावों को मुंह चिढ़ाती उत्तरकाशी की जमीनी हकीकत: नेटवर्क की तलाश में पहाड़ों पर चढ़ते ग्रामीण
 

TAGS

haridwar news

Trending news

Lalitpur Accident
ललितपुर में नशे में धुत्त स्कॉर्पियो चालक का तांडव, कई बाइक और राहगीरों को कुचला
Lucknow news
अमूल ने पूरे भारत में बढ़ा दिए दूध के दाम, ढीली करनी होगी जेब, जानें कितनी बढ़ी कीमत
up weather news
UP में कुदरत का कहर, आंधी-बारिश से 47 से ज्यादा लोगों की मौत; कई इलाकों में मातम
prateek yadav funeral live
Prateek Yadav Funeral Live: आज बैकुंठ धाम में होगा प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार, अपर्णा ने पोस्ट कर दी जानकारी
kannauj latest news
शादी करूंगी तो उसी से, प्रेमी से शादी की जिद में हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ी युवती
yogi govt news
गोबर से बदलेगी गांवों की तस्वीर: किसानों को सस्ती जैविक खाद देगी योगी सरकार
prayagraj latest news
पूर्व विधायक और माफिया विजय मिश्रा को उम्रकैद.... MP/MLA कोर्ट का बड़ा फैसला
Basti News
बस्ती में मां ने उजाड़ी अपनी ही गोद, मासूम बेटे की हत्या कर की खुदकुशी का प्रयास
Hapur Latest News
हापुड़ में सपा नेता का घर मिट्टी में मिला, अवैध कब्जे पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर
jalaun news
जालौन: बेतवा में डूबे युवक की मौत, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप