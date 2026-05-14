हरिद्वार में मदरसों पर प्रशासन सख्त, 131 की जांच में 23 की अनियमितताएं उजागर

हरिद्वार न्यूज/करण खुराना: उत्तराखंड सरकार के हालिया निर्देशों के बाद हरिद्वार जिले में मदरसों के संचालन और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने एक व्यापक जांच अभियान छेड़ दिया है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मदरसों में दी जा रही सुविधाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकना है. जिला प्रशासन की इस प्रारंभिक जांच ने जिले के कई शिक्षण संस्थानों में चल रही अनियमितताओं की परतें खोल दी हैं, जिसके फलस्वरूप शासन ने अब कड़े रुख अपनाते हुए वित्तीय प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं.

जानें क्या है मामला ?

दरअसल, जिला शिक्षा अधिकारी अमित नंद द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, हरिद्वार जिले में प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत आने वाले 131 मदरसों की सघन स्क्रीनिंग की गई थी. जांच प्रक्रिया की शुरुआत में ही तब संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई जब विभाग द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक के दौरान 10 मदरसों ने अचानक अपनी योजना बंद करने का नोटिस थमा दिया. प्रशासन इसे जांच से बचने की एक कोशिश के रूप में देख रहा है, जिसके कारण इन संस्थानों को विशेष निगरानी के दायरे में रखा गया है.

23 मदरसों को स्क्रीनिंग

नियमों के उल्लंघन और लापरवाही का आलम यह रहा कि विभाग द्वारा निगरानी हेतु बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर कई संस्थानों ने मिड-डे मील वितरण की अनिवार्य फोटो रिपोर्ट तक साझा नहीं की. इसके अलावा, जांच में यह गंभीर तथ्य भी सामने आया कि कुछ मदरसों ने पूरे वर्ष का डाटा अपडेट नहीं किया था, जबकि आधा दर्जन से अधिक संस्थानों ने सरकारी अनुदान का अनुचित लाभ लेने के लिए छात्रों की वास्तविक संख्या को कागजों में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था. इन विसंगतियों के आधार पर कुल 23 मदरसों को स्क्रीनिंग में विफल घोषित करते हुए उनकी मार्च और अप्रैल माह की धनराशि रोक दी गई है, जबकि 11 मदरसों में पोषण योजना को पूर्णतः बंद करने का आदेश जारी किया गया है.

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प्रशासन अब जांच के अगले और अधिक कठोर चरण की ओर बढ़ रहा है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों के भौतिक सत्यापन के साथ-साथ वित्तीय अभिलेखों की गहनता से ऑडिट की जाएगी. विशेष रूप से बाहरी राज्यों से आकर पढ़ रहे बच्चों के सत्यापन पर जोर दिया जा रहा है ताकि सुरक्षा और पहचान संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके. सरकार ने इस संबंध में एक भविष्यगामी समय सीमा भी निर्धारित कर दी है, जिसके तहत 1 जुलाई 2026 के बाद केवल उन्हीं मदरसों को संचालन की अनुमति होगी जिनके पास वैध मान्यता होगी. फिलहाल, जो 108 मदरसे जांच मानकों पर खरे उतरे हैं, वहां सरकारी योजनाएं पूर्ववत संचालित की जा रही हैं, लेकिन अवैध रूप से चल रहे या नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है.

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